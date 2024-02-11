Ordu'daki trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi

Fatma ve Zeynel Yağız, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Kazada sürücüler Zehra Kuru, Emre Yağız ile aracındaki Fatma (61) ve Zeynel Yağız (71) yaralandı.

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