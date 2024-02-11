Uygulama başladı: Sahte evliliklerin önüne geçilecek

Uygulama ilk olarak Bayrampaşa Belediyesi Evlendirme Dairesinde kullanılmaya başladı. Türkiye genelinde 973 tapu ve kadastro müdürlüğünde, bankalarda, noterlerde kullanılan sistemin SGK, ÖSYM, kolluk kuvvetlerinde de kullanılması bekleniyor.

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