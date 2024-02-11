Uygulama başladı: Sahte evliliklerin önüne geçilecek
Muhtemel sahteciliğin önüne geçilmesi için keşfedilen bu yöntemle evliliğe giden süreçte yeni bir dönem başlıyor.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 11 Şubat 2024 08:07, Son Güncelleme : 11 Şubat 2024 09:16
Evlendirme dairelerinde Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi dönemi başladı. Türkiye'nin ilk onaylı mobil kimlik doğrulama cihazı biOnay, çipli kimlik kartı kullanımıyla parmak izi doğrulamasını sağlayarak evlendirme dairelerinde muhtemel sahteciliğin önüne geçilmesini sağlayacak.
Uygulama ilk olarak Bayrampaşa Belediyesi Evlendirme Dairesinde kullanılmaya başladı. Türkiye genelinde 973 tapu ve kadastro müdürlüğünde, bankalarda, noterlerde kullanılan sistemin SGK, ÖSYM, kolluk kuvvetlerinde de kullanılması bekleniyor.
ÖMER TEMUR HABERİ