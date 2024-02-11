Açık alarm veriyor: Bize acil yazılımcı lazım

Hayatımızda akıllı sistemlerin artması ile artık her yerde yazılımların çalıştığını görebiliyoruz. Çok değil 10 sene önce aklımıza gelmeyen cihazlarda yazılımı görebiliyoruz. Eskiden yazılım denildiğinde bilgisayar programları gelirdi. Bugün işin şekli değişti. Kullandığımız saatlerden tartılara, buzdolabından çamaşır makinesine, hatta yeni nesil otomobillere kadar yazılım artık her yerde.

SEKTÖR BÜYÜKLÜĞÜ 80 MİLYAR TL

Türkiye'de bilişim sektörü 2023 yılında yüzde 54 oranında büyüyerek 400 milyar TL'ye ulaşırken bunun 80 milyar TL'sini yazılım oluşturdu. Pazar önem kazandıkça, yazılımcı yetiştirmek de stratejik bir hale geliyor. Şu an ülkemizde yaklaşık 230 bin yazılımcı olduğunu belirten 12M Tech Genel Müdürü Akgün Yardımcı, "Dünyada bu sayı 30 milyon civarında. Hindistan çok hızlı şekilde bu rakamı artırıyor. Formal lisans programlarının dışında bazen ön lisans programları ile mesleğin niteliğini artırmaya çalışıyor. Paradigma değişti. Bizim bu dönüşüme uyum sağlamamız gerekiyor. Bundan 20 sene önce kabul görmüş bir teknolojiye artık güncel gözüyle bakılmıyor" dedi.

KATMA DEĞERLİ İHRACAT İÇİN

Yazılım ihracatının ülkelere getirisinin çok büyük olduğunu ifade eden Yardımcı, siber güvenliğin de artık hayatın ayrılmaz bir parçası olduğunu açıkladı. Sektördeki istihdam olanaklarından bahseden Yardımcı, "Almanya'da istihdamın yüzde 2'si yazılım sektöründe ama ihracatın yüzde 2,5'ine karşılık geliyor. İrlanda'da ise ülke ihracatının yüzde 9,5'tan daha fazlası yazılımcılardan sağlanıyor. İstihdam yüzde 1 civarında. Bunun iki sebebi var. Paketlenmiş ürün, tüm dünyaya oradan satıyorlar. İkincisi de yazılım sektörünün kattığı değer pek çok sektöre göre çok daha fazla. Bir kilo domates, bir kilo akıllı telefon kıyaslamaları vardır ya; o gözle baktığınızda yazılımın ülkeye getirisi çok daha yüksek. Çalışanların kendini geliştirebilecekleri ortamları kurmaya ihtiyaç var" bilgisini paylaştı.

AVRUPA BU AÇIĞI KAPATMA DERDİNDE

Avrupa Birliği'nin dijital dönüşüm için 2030'a kadar 20 milyon yazılımcıya ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Xpoda CEO'su Şenol Balo, "Türkiye'de 1,7 milyon KOBİ var. Son 5 yılda artık işletmelerin yazılımla dijitalleşmek zorunda olduğunu anladık. Türkiye'deki 700 bin yazılımcı açığı ile bunu sağlamak mümkün değil" dedi.

Orhan Orhun Ünal