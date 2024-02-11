Fenomenler etkili oldu: Ciğerin fiyatı pirzolayı geçti

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; eski dönemlerde tüketilmeyen sakatat ürünleri şimdilerde et fiyatlarını geçti. İç piyasada hayvan kesiminin azalması, içi boşaltılmış şekilde ithal edilen karkas etlerin piyasaya girmesi ve sakatatların hayvanlardan sayılı çıkması, ürünlerin talep ve fiyatlarını uçurdu. Talep artışında sosyal medya da etkili oldu. Yemek paylaşımlarında şırdan, mumbar, ciğer, böbrek ve dil gibi lezzetlerin arttığı görüldü.

Kuzu ciğerinin kilosu 650 lirayı geçerek, en değerli et olarak bilinen pirzola (kilogramı 625 TL) ve antrikotu (kilogramı 610 TL) ilk defa solladı. Dana ciğeri bile 450 liralık fiyatıyla dana kuşbaşı (kilogramı 390-430 TL) ve kıymayı (kilogram 400-430 TL) geride bıraktı. Öte yandan kuzu yüreğinin kilogram fiyatı 350 liraya kuzu böbrek 380 liraya, dana dil kilogram fiyatı ise 440 liraya kadar yükseldi. İşkembe fiyatları da 180-200 lirayı gördü.

FİYATLAR İKİ KAT ARTTI

Yaşanan fiyat artışlarına rağmen sakatat tüketimi Türkiye'de hızla artıyor. Kasap Ali Rıza Ünal "İç piyasada hayvan kesimi ciddi anlamda azaldı. Kesimhanelerde ağırlıklı dana kesilirken, kuzu bulmak oldukça güç. Sakatat tarafında da değerli olan, satılan küçükbaşın organları. Bu nedenle fiyatlar arttı. Gelen ithal hayvanlar zaten içi boşaltılmış karkaslar, bu nedenle sakatat ithalatımız yok denecek kadar az. Bugün toptancılarda bile kuzu ciğeri bulmak altın bulmak gibi. Fiyatları geçen yıla göre iki kat arttı. Bütün bunlara rağmen ürünlere talep var" dedi.

FENOMENLER ETKİLİ OLDU

Hastalıklara iyi gelmesi ile bilinen sakatat yemeklerinin kış aylarında fazlaca tüketildiğini söyleyen Ünal "En büyük sebeplerden biri kışın sağlığa, vücudun bağışıklık sistemine fayda sağlaması ve sosyal medya. Birçok gurme veya yemek paylaşımı yapan fenomen sakatat ürünleri paylaşır oldu. Toplumunun tüketim listesine hızla girdi. Birçok et işletmesi artık market raflarına sakatat çıkarmaya başladı" diye konuştu.

RESTORANLARI ARTIYOR

Sakatat yemekleri yapan işletme sayısında da ciddi artış yaşanıyor. İstanbul Esenyurt'ta kebap salonu işleten Mehmet Özcan "On yıldır esnafız, son beş yıldır kebaptan çok sakatat satıyoruz. Ciğer, böbrek ve yürek gibi ürünlere talep var. Ayrıca şırdan ve mumbar dolması iyi gidiyor. Fiyatlarda da artış var. Ciğer dürüm geçen sene 80 lira iken bugün 150 liraya kadar çıktı" açıklamasında bulundu. Sakatat yemeklerinde en önemli konunun temizlik olduğunu söyleyen Özcan "Bu ürünler her yerde yenilmez, çok iyi temizlenmesi gerek. Temizliğinden emin olmadığınız yerde yemek yemeyin" uyarısı yaptı.

ET VE SAKATAT FİYATLARI

Kuzu ciğeri KG 650 TL

Pirzola KG 625 TL

Antrikot KG 610 TL

Dana ciğeri KG 450 TL

Dana kuşbaşı KG 390-430 TL

Kıyma KG 400-430 TL

Kuzu yüreği KG 350 TL

Kuzu böbrek KG 380 TL

Dana dil KG 440 TL

İşkembe KG 180-200 TL