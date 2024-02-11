Bu da oldu! Üç milyon akıllı diş fırçasını hack'lediler
Siber suçluların yeni adresi elektrikli diş fırçaları oldu. Üç milyon akıllı diş fırçası DDoS saldırısına uğrayarak hack'lendi.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 11 Şubat 2024 09:11, Son Güncelleme : 11 Şubat 2024 09:16
Siber suçlular, bu sefer çok ilginç bir yöntem kullandı. Fortinet veya FortiGuard Labs'ın araştırmasına göre yaklaşık üç milyon akıllı diş fırçası DDoS saldırısına uğrayarak hack'lendi.
Dış fırçaları birkaç saatliğine devre dışı kalırken; milyonlarca avroluk hasar meydana geldi.ÖMER TEMUR