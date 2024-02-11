İkinci el otoya bakan çok, alan az
İkinci el otoya bakan çok, alan az
Emekli olunca maaşım ne kadar olacak diyenlere e-Devlet'ten yeni hizmet
Emekli olunca maaşım ne kadar olacak diyenlere e-Devlet'ten yeni hizmet
AYM, Sivas olaylarında ölenlerin yakınlarının başvurusunu görüşecek
AYM, Sivas olaylarında ölenlerin yakınlarının başvurusunu görüşecek
Borsa, rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor
Borsa, rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor
Türkiye'de her 100 üniversitelinin 52'si kız öğrenci
Türkiye'de her 100 üniversitelinin 52'si kız öğrenci
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?
Fenomenler etkili oldu: Ciğerin fiyatı pirzolayı geçti
Fenomenler etkili oldu: Ciğerin fiyatı pirzolayı geçti
Düzenleme için tarih belli oldu: Şarj cihazları tek tip olacak
Düzenleme için tarih belli oldu: Şarj cihazları tek tip olacak
Açık alarm veriyor: Bize acil yazılımcı lazım
Açık alarm veriyor: Bize acil yazılımcı lazım
Üniversitelerde karaborsa dönemi! Açık artırmayla satılık ders
Üniversitelerde karaborsa dönemi! Açık artırmayla satılık ders
Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de
Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de
Depremde yıkılan binanın görevlisi: Asansörün altından su çıkardı
Depremde yıkılan binanın görevlisi: Asansörün altından su çıkardı
Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Motorine büyük zam bekleniyor
Motorine büyük zam bekleniyor
AK Parti'li adayın seçim çalışmasında silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
AK Parti'li adayın seçim çalışmasında silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
Erdoğan'dan doğalgaz desteği açıklaması
Erdoğan'dan doğalgaz desteği açıklaması
Ankara'ya yeni metro hattı geliyor...
Ankara'ya yeni metro hattı geliyor...
Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman?
Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman?
AK Parti'nin Zonguldak ilçe belediye başkan adayları açıklandı
AK Parti'nin Zonguldak ilçe belediye başkan adayları açıklandı
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
Soyer'e CHP tarafından ne teklif edildi? Açıklama geldi
Soyer'e CHP tarafından ne teklif edildi? Açıklama geldi
MİT, son bir ayda 7 teröristi etkisiz hale getirdi
MİT, son bir ayda 7 teröristi etkisiz hale getirdi
MEB'in 'Türkiye Yüzyılı'nın Yüz Akı 100 Eseri' albümü yayımlandı
MEB'in 'Türkiye Yüzyılı'nın Yüz Akı 100 Eseri' albümü yayımlandı
Milli Savunma Bakanı Güler'in babası vefat etti
Milli Savunma Bakanı Güler'in babası vefat etti
İhtiyaç sahibi hanelere bu ay 4 milyar lira ödenecek
İhtiyaç sahibi hanelere bu ay 4 milyar lira ödenecek
'Kafes-38' operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
'Kafes-38' operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
AK Parti, 51 ilin ilçe adaylarını bugün açıklıyor!
AK Parti, 51 ilin ilçe adaylarını bugün açıklıyor!
Yeniden Refah Partisi: AK Parti ile ittifak çalışmalarını sonlandırdık
Yeniden Refah Partisi: AK Parti ile ittifak çalışmalarını sonlandırdık
'İstanbul Adliyesi saldırısı' soruşturmasında 48 şüpheli tutuklandı
'İstanbul Adliyesi saldırısı' soruşturmasında 48 şüpheli tutuklandı
B sınıfı ehliyetle A1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan motosikletler sürülebilecek
B sınıfı ehliyetle A1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan motosikletler sürülebilecek
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa, rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yıl başından bu yana dünya genelinde önde gelen endeksler arasında getiri bazında ilk sırada yer alırken rekor seviyelerini geliştirmeyi sürdürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2024 11:11, Son Güncelleme : 11 Şubat 2024 11:14
Yazdır
Borsa, rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor

Dünya genelinde merkez bankalarının faiz indirimlerine başlayacağı tarihlere ilişkin öngörüler günden güne ötelense de pay piyasalarında genel anlamda pozitif bir görüntü etkili oluyor.

New York Borsası'nda endeksler teknoloji hisseleri öncülüğünde tarihin en yüksek seviyelerini test etmeyi sürdürürken gelişen ülke pay piyasalarına ilgi de artıyor.

Bank of America'nın verilerine göre, gelişen ülke pay piyasalarına geçen hafta 20,8 milyar dolarlık nakit girişi gerçekleşti. Bu miktar, haftalık bazda gelişen ülke pay piyasalarına tüm zamanların en yüksek para girişine işaret ediyor.

Analistler, söz konusu gelişmelerden Türkiye'nin önemli oranda faydalandığını kaydederek, küresel piyasalarda Türk lirası varlıklara olan ilginin gittikçe arttığını ve bu durumun varlıkların performansı üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) haftalık menkul kıymet istatistikleri verileri incelendiğinde, yurt dışında yerleşik kişiler son 4 haftada 498,4 milyon dolarlık net hisse senedi ve 319 milyon dolarlık da Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Yabancı yatırım kuruluşlarının Türk varlıklarına yönelik olumlu raporlarının da devam ettiğini vurgulayan analistler, geçen yılki seçimlerin ardından başlayan normalleşme sürecinde ekonomi yönetiminin attığı adımların Türk lirası varlıklara olan risk iştahını beslediğini aktardı.

Söz konusu gelişmelerle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yılbaşından bu yana yüzde 21,1 getiri ile dünyanın önemli endekslerini geride bırakırken en yakın takipçisi olan Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 10,3 yükseldi.

- BIST 100 endeksi dolar bazlı 294,5 puana çıkarak 16 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini test etti

BIST 100 endeksi cuma günü 9.045,97 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken dolar bazlı bakıldığında, endeks yüzde 16,2 artışla 294,5 puana ulaşarak 16 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini test etti.

Bu yıl BIST 100 endeksinde günlük ortalama 97,9 milyar liralık işlem hacmi oluştu. Endeksin en çok işlem hacmine 133,6 milyar lira ile 7 Şubat'ta ulaştığı görüldü.

Sektör endeksleri detaylı incelendiğinde, 2024 başından bu yana tüm sektörlerin kazandırdığı göze çarparken, ilk sırayı yüzde 56,6 ile bilişim aldı. Onu yüzde 35,5 ile turizm ve yüzde 29,7 ile elektrik izledi. Bankacılık endeksi bu dönemde yüzde 12,5 ve holding endeksi yüzde 27,1 değer kazandı.

Hisse bazlı ise sene başından bu yana BIST 100 endeksine dahil hisselerin 97'si prim yaparken, 3'ünün ise gerilediği dikkati çekti.

Bu yıl yatırımcısını en çok sevindiren ilk üç şirketin hisseleri sırasıyla, yüzde 76,5 artışla Vestel Elektronik, yüzde 66,4 değer kazancıyla Akfen Yenilenebilir Enerji ve yüzde 56 yükselişle SDT Uzay ve Savunma oldu.

Bu süreçte BIST 100 endeksine dahil olup da gerileyen üç hisse ise sırasıyla, yüzde 25,4 azalışla Qua Granite, yüzde 9,2 değer kaybıyla Hektaş ve yüzde 4,5 düşüşle Aksa Akrilik olarak belirlendi.

Öte yandan, Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) açıkladığı verilere göre, 9 Şubat itibarıyla pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 7,2 milyon olurken, pay senedi piyasa değeri de 11,9 trilyon Türk lirasına çıkarak rekor kırdı.

MKK tarafından risk iştahını ölçmek için oluşturulan Risk Eğilim Endeksi (REKS) incelendiğinde ise 2 Şubat itibarıyla yabancı yatırımcıların risk iştahı 64,3 ve yerli yatırımcıların risk iştahı 63,1 seviyesinde bulunurken, tüm yatırımcıların risk iştahı 56,3 oldu.

REKS'in 50 seviyesinin üzerinde olması risk iştahının fazla olduğuna işaret ediyor, bu seviyenin altı risk iştahının düşük seyrettiği şeklinde yorumlanıyor.

- "Bu bir son değil, yeni bir yükseliş trendinin başlangıcı olabilir"

A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yılla birlikte Borsa İstanbul'da başlayan yükselişin, BIST 100 endeksinde 9.000 puanın üzerinde kapanışları beraberinde getirmeye başladığını belirterek, "Endeksteki son yükselişe karşın bunun bir son değil, yeni bir yükseliş trendinin başlangıcı olabileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

BIST'in aşırı iskontolu kalmış olması ve özellikle döviz kurlarındaki dengeli seyrin yabancı yatırımcıyı alım yönünde iştahlandırmasının söz konusu yükselişte katkısının yüksek olduğunu aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Borsa İstanbul'un hem tarihsel ortalamalarına hem de emsallerine göre devam eden iskontosunun yıl içinde yeni zirveler getirmeye devam edeceğini düşünüyoruz. Bu son yükselişle birlikte 8.500 puanı güçlü destek yapan endekste, psikolojik olarak da önemli olacağını öngördüğümüz 10.000 puan seviyesinin ilk hedef olacağı kanaatindeyiz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber