İkinci el otoya bakan çok, alan az
İkinci el otoya bakan çok, alan az
Emekli olunca maaşım ne kadar olacak diyenlere e-Devlet'ten yeni hizmet
Emekli olunca maaşım ne kadar olacak diyenlere e-Devlet'ten yeni hizmet
AYM, Sivas olaylarında ölenlerin yakınlarının başvurusunu görüşecek
AYM, Sivas olaylarında ölenlerin yakınlarının başvurusunu görüşecek
Borsa, rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor
Borsa, rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor
Türkiye'de her 100 üniversitelinin 52'si kız öğrenci
Türkiye'de her 100 üniversitelinin 52'si kız öğrenci
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?
Fenomenler etkili oldu: Ciğerin fiyatı pirzolayı geçti
Fenomenler etkili oldu: Ciğerin fiyatı pirzolayı geçti
Düzenleme için tarih belli oldu: Şarj cihazları tek tip olacak
Düzenleme için tarih belli oldu: Şarj cihazları tek tip olacak
Açık alarm veriyor: Bize acil yazılımcı lazım
Açık alarm veriyor: Bize acil yazılımcı lazım
Üniversitelerde karaborsa dönemi! Açık artırmayla satılık ders
Üniversitelerde karaborsa dönemi! Açık artırmayla satılık ders
Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de
Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de
Depremde yıkılan binanın görevlisi: Asansörün altından su çıkardı
Depremde yıkılan binanın görevlisi: Asansörün altından su çıkardı
Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Motorine büyük zam bekleniyor
Motorine büyük zam bekleniyor
AK Parti'li adayın seçim çalışmasında silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
AK Parti'li adayın seçim çalışmasında silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
Erdoğan'dan doğalgaz desteği açıklaması
Erdoğan'dan doğalgaz desteği açıklaması
Ankara'ya yeni metro hattı geliyor...
Ankara'ya yeni metro hattı geliyor...
Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman?
Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman?
AK Parti'nin Zonguldak ilçe belediye başkan adayları açıklandı
AK Parti'nin Zonguldak ilçe belediye başkan adayları açıklandı
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
Soyer'e CHP tarafından ne teklif edildi? Açıklama geldi
Soyer'e CHP tarafından ne teklif edildi? Açıklama geldi
MİT, son bir ayda 7 teröristi etkisiz hale getirdi
MİT, son bir ayda 7 teröristi etkisiz hale getirdi
MEB'in 'Türkiye Yüzyılı'nın Yüz Akı 100 Eseri' albümü yayımlandı
MEB'in 'Türkiye Yüzyılı'nın Yüz Akı 100 Eseri' albümü yayımlandı
Milli Savunma Bakanı Güler'in babası vefat etti
Milli Savunma Bakanı Güler'in babası vefat etti
İhtiyaç sahibi hanelere bu ay 4 milyar lira ödenecek
İhtiyaç sahibi hanelere bu ay 4 milyar lira ödenecek
'Kafes-38' operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
'Kafes-38' operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
AK Parti, 51 ilin ilçe adaylarını bugün açıklıyor!
AK Parti, 51 ilin ilçe adaylarını bugün açıklıyor!
Yeniden Refah Partisi: AK Parti ile ittifak çalışmalarını sonlandırdık
Yeniden Refah Partisi: AK Parti ile ittifak çalışmalarını sonlandırdık
'İstanbul Adliyesi saldırısı' soruşturmasında 48 şüpheli tutuklandı
'İstanbul Adliyesi saldırısı' soruşturmasında 48 şüpheli tutuklandı
B sınıfı ehliyetle A1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan motosikletler sürülebilecek
B sınıfı ehliyetle A1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan motosikletler sürülebilecek
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Emekli olunca maaşım ne kadar olacak diyenlere e-Devlet'ten yeni hizmet

e-Devlet portalı, vatandaşın hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Siteye, emekli adayları için yeni özellik eklendi. Gerekli şartları sağlayan kullanıcılar, yapacakları basit bir işlemle emekli olunca alacakları olası maaşı artık e-Devlet'ten de öğrenebilecek.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 11 Şubat 2024 11:55, Son Güncelleme : 11 Şubat 2024 12:00
Yazdır
Emekli olunca maaşım ne kadar olacak diyenlere e-Devlet'ten yeni hizmet

Birçok işlem dakikalar içinde yapılabiliyor. Doğru ve güvenli bilgilere erişilebiliyor.

e-Devlet portalı kullanıcıların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) milyonlarca emeklinin yeni kök maaşını e-Devlet'e yükledi.

Bugüne kadar SGK'nın internet sitesi üzerinden yapılan sorgulama artık e-Devlet'ten gerçekleştirilebilecek.

Sorgulama nasıl yapılıyor?

e-Devlet'ten hesaplamayı yapmak oldukça basit. Öncelikle e-Devlet portalına giriş yapılıyor. Arama motoruna "Ne kadar emekli maaşı alırım" yazılıyor. İlk seçenekte çıkan "4A emekli aylık bilgisi hesaplama"ya tıklanıyor. Gelen ekranlarda istenen bilgiler girildikten sonra alınacak tahmini emekli maaşı ve diğer bilgiler görülebiliyor.

Uygun şartları sağladıktan sonra emekli maaşını öğrenmek artık dakikalarınızı alacak. Kullanıcı dostu uygulama, beğeniyle karşılandı..

e-Devlet kapısı, dijitalleşen Türkiye yolunda önemli bir araç haline geldi. Devlet tarafından verilen hizmetler, e-Devlet aracılığıyla elektronik ortamda vatandaşlara sunuluyor.

Esra Hatice Yılmaz - TRT Haber

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber