e-YDS 2024/2 (İngilizce): Sonuçları Açıklandı
e-YDS 2024/2 (İngilizce): Sonuçları Açıklandı. Adaylar ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Şubat 2024 18:38, Son Güncelleme : 11 Şubat 2024 18:41
ÖSYM tarafından yapılan açıklamya göre:
e-YDS 2024/2 (İngilizce): Sonuçları Açıklandı
11 Şubat 2024 tarihinde uygulanan 2024 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2024/2 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Şubat 2024 tarihinde saat 18.20'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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