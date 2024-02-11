ISBN tahsis edilen kitap başlığı sayısı, 2023'te 99 bin 25'e yükseldi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ISBN tahsis edilen kitap başlığı sayısı 2022'de 83 bin 653 olarak kayıtlara geçerken; bu sayı 2023'te 99 bin 25 oldu. Üretilen toplam başlık sayısı içerisindeki e-kitapların sayısında da artış yaşandı.

Vatandaşların dijital formatlardaki yayınlara erişimi için hizmete sunulan 'e-kitabım' ile 'kitap+' gibi mobil uygulamaların hayata geçirilmeye başladığı 2020 yılında 9 bin 936 olan e-kitap başlığı sayısı 2023'te yüzde 176 artışla 27 bin 427 oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın dijital formatlardaki kitaplara vatandaşların ücretsiz erişimini sağladığı mobil e-yayın uygulamaları ile yayıncılardan kitap satın alımı ve kiralaması yapılarak yayıncılık sektörüne önemli bir maddi destek sağlanıyor.