Dereye uçan araçtaki aileyi boğulmaktan vatandaşlar kurtardı

Yaralanan 4 kişi sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Derede ters dönen cipin içerisinde bulunan sürücü Ufuk Temizer, eşi Havva Temizer (39) çocukları Mustafa Arel Temizer (3) ve Elisa Temizer (8) aracın yarısına kadar dolan su nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi.

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