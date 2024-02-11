Zirve el değiştirdi: Fenerbahçe Alanyaspor engelini aşamadı

Maçın berabere tamamlanmasıyla birlikte Fenerbahçe, 64 puanla ikinci sırada yer alırken zirve yarışında yara aldı. Süper Lig'in yeni lideri 66 puanla Galatasaray oldu. Alanyaspor ise 28 puanla 14. sıraya yükseldi.

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