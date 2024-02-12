TBB Başkanı Fincancı'nın raporu Adnan'cıları tahliye etmiş

140journos youtube kanalı suç örgütü lideri Adnan Oktar'la ilgili ikinci belgeselini yayımladı. Belgeselde şuan Türk Tabipler Birliği Başkanı olan Şebnem Korur Fincancı'yla ilgili bazı iddialar da yer aldı

Elvan Koçak adında bir gurbetçinin 2 kızını örgütten kurtarma mücadelesiyle başlayan dizinin son bölümünde, Adnan Oktar örgütüne 1999 yılında yapılan operasyona dair bilgilere yer verildi. 1999 yılında yapılan operasyon sonrasında örgüt üyelerinin hapis cezası aldığı ancak 2005 yılında şuan Türk Tabipler Birliği Başkanı olan Şebnem Korur Fincancı'nın, bazı örgüt üyelerinin işkence gördüğü yönünde rapor düzenlemesi sonrasında, operasyonun hukuki düzlemde başarısızlığa uğradığına dikkat çekildi. Fincancı'nın, doğuştan göz kapağında sorun olan bir örgüt üyesi için tam 5 yıl sonra yani 2005 yılında, bunun işkenceden olduğuna dair rapor verdiği iddi edildi.

İddialar üzerine Şebnem Korur Fincancı'nın, belgeselde iddia edildiğinin aksine kimsenin kendisine açıklama yapabilmesi için ulaşmadığını belirtti. Belgeseli çeken 140journos youtube kanalı ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fincancı'ya gönderilen maili yayınladı.

Belgeselde görüşlerine yer veren Fatih Altaylı da "Zaman zaman aşırı özgürlükçü ve aşırı liberal, sol tavırlar ne yazık ki tam karşıtlarına yaramıştır." dedi. Belgeselde, o gün için muhalif reflekslerle verilen işkence raporunun bir çok kızın mağdur olmasına yol açtığı, Adnan Oktar'ın operasyondan daha da büyüyerek çıkmasına neden olduğunu belirtildi.

