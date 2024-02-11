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Baltacı'nın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin sürücü tutuklandı

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan araç sürücüsü tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2024 22:49, Son Güncelleme : 11 Şubat 2024 22:50
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Baltacı'nın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin sürücü tutuklandı

Beyoğlu İmrahor Caddesi'nde, dün akşam AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Baltacı'ya aracıyla çarparak ölümüne neden olan sürücü M.C.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

M.C.T, emniyetteki ifadesinin ardından "taksirle ölüme neden olma" suçundan adliyeye sevk edildi.

Polis eşliğinde getirildiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadesi alınan şüpheli, nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Şüpheli M.C.T, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunda, araçtaki hızının 60-70 km arasında olduğunu belirterek, "Olay sebebiyle çok üzgünüm. Kaza esnasında alkollü değildim. Kendim de sağlık personeliyim. Olay yerinden ayrılmadım. İlk müdahaleyi de ben yaptım." beyanında bulundu.

Hakimlik kararı

İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli M.C.T'nin "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik kararında, kazanın ardından düzenlenen tespit raporuna göre, şüpheli ve maktulün kusurlu bulunduğunu ancak kusur oranına ilişkin değerlendirme yapılamadığı belirtildi.

Şüphelinin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ederek üzerine atılı suçu işlediği vurgulanan kararda, şüphelinin davranışlarının, delilleri yok etme, gizleme, müşteki, tanık ve diğer kişiler üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunma konusunda kuvvetli şüphe oluşturduğu kaydedildi.

Kararda, kazaya ilişkin delillerin tam toplanmadığı, mevcut delil durumu göz önüne alındığında adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı aktarıldı.

Olay

Beyoğlu İmrahor Caddesi'nde dün akşam yaralamalı trafik kazası meydana geldiğinin bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderilmiş, yapılan incelemede sürücü M.C.T. idaresindeki aracın AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Baltacı'ya çarptığı anlaşılmıştı.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Baltacı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

Polis ekipleri, aracı kullanan sürücü M.C.T'yi kaza yerinde gözaltına almıştı.

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