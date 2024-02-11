Fenerbahçe ile Galatasaray hakem tartışmalarında bir kez daha karşı karşıya

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak liderlik koltuğunu ezeli rakibi Galatasaray'a bıraktı.

Galatasaray kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fenerbahçe - Alanyapor maçındaki hakem kararlarına tepki gösterildi.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı. Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak" denildi.

Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı.



Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak! 💪#Hedef24 #KONSANTRASYON #KenetleninBaşkaGalatasarayYok Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 11, 2024

Galatasaray'ın bu paylaşımına Fenerbahçe'den yanıt geldi.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal meyda hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kör hakemleri, komik penaltıları, yıllarca konuşulan skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen; kurgu şampiyonluklarıyla Futbol tarihine kazınan, dualarla himmetlerle ayağa kaldırılan kulübe notumuz; 'Kişi kendinden bilir işi.'

Bu sezon saha içi saha dışı kurgularınız tutmayacak; algı, manipülasyon ve yalanlar değil hak eden kazanacak, FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK." ifadeleri yer aldı.