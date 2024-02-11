Samsun'da otomobil ve motosiklet çarpıştı! 1 ölü 3 yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2024 23:36, Son Güncelleme : 11 Şubat 2024 23:37
Samsun'dan Ordu istikametine giden Remzi V. yönetimindeki otomobil, yabancı uyruklu kişi idaresindeki motosikletle DSİ kavşağında çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobildeki Deniz V. ve Nurlana V. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü Mhd Basel Aljolaji hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.