Pençe-Kaplan bölgesinde bir asker kaza sonucu şehit oldu

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazasında Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş şehit oldu.

Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, 11 Şubat 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Onb. Mustafa Özkardeş meydana gelen araç kazası sonucu şehit olmuştur." denildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.