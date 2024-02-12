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12 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları

12 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2024 00:00, Son Güncelleme : 12 Şubat 2024 00:03
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12 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/ 18.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İLBANK tarafından JW Marriott Otel'de düzenlenecek Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Açılış Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İncilipınar Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Teşkilat Buluşması"na katılacak.

(Denizli/18.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile Esenboğa Havalimanı'nın VİP salonunda basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 Aralık dönemine ilişkin işgücü istatistikleri ile inşaat maliyet endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 14 ay ve 10 yıl vadeli devlet tahvillerinin ihraç ihalelerini yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 25. haftası Trabzonspor-Atakaş Hatayspor, Yılport Samsunspor-Bitexen Antalyaspor ve Mondihome Kayserispor-Beşiktaş maçlarıyla tamamlanacak.

(Trabzon/17.00/Samsun/20.00/Kayseri/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 22. haftası Eyüpspor-Gençlerbirliği maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00)

3- Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.00)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası Çağdaş Bodrumspor-Bursaspor İnfo Yatırım maçıyla tamamlanacak.

(Muğla/19.00)

- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 24. haftası, 2 maçla tamamlanacak.

5- HDI Sigorta Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanşına, Aksaray Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor müsabakasıyla devam edilecek.

(Aksaray/15.00)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftası, Rize Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor maçıyla tamamlanacak. (Beşiktaş Safi Çimento-Sakarya Büyükşehir Belediyespor maçı 5 Mart'a ertelendi)

(Rize/13.00)

7- Avrupa Güreş Şampiyonası, Romanya'da grekoromen stilde mücadelelerle başlayacak. Şampiyona'nın ilk gününde milli güreşçilerden 55 kiloda Adem Burak Uzun, 63 kiloda Enes Başar, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 87 kiloda Ali Cengiz ve 130 kiloda Rıza Kayaalp mindere çıkacak.

(Bükreş)

8- Avrupa Halter Şampiyonası, Bulgaristan'da başlayacak. Milli sporculardan kadınlarda 45 kiloda Cansu Bektaş ve Gamze Altun, 49 kiloda Duygu Alıcı ve Medine Bilicier podyuma çıkacak.

(Sofya)

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