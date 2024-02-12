Parti görevden aldı, tetikçi vurdu!

Astronotumuz Gezeravcı, yurda döndü
Astronotumuz Gezeravcı, yurda döndü
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Borsa haftaya rekorla başladı
Borsa haftaya rekorla başladı
Türkiye ekonomisine güven artıyor
Türkiye ekonomisine güven artıyor
Motorine 2 lira 56 kuruş zam geliyor
Motorine 2 lira 56 kuruş zam geliyor
Silah kaçakçıları 'Mercek' operasyonlarına takıldı: 1124 gözaltı
Silah kaçakçıları 'Mercek' operasyonlarına takıldı: 1124 gözaltı
Öğretmen adaylarının gözü bugünkü Kabine toplantısında
Öğretmen adaylarının gözü bugünkü Kabine toplantısında
Üç parmağa 3.2 milyon lira tazminat
Üç parmağa 3.2 milyon lira tazminat
Kaynakçı ithal edeceğiz! Günlük 200 dolara usta yok
Kaynakçı ithal edeceğiz! Günlük 200 dolara usta yok
İsrail Gazze'nin Mısır sınırına saldırdı: 100'den fazla kişi öldü
İsrail Gazze'nin Mısır sınırına saldırdı: 100'den fazla kişi öldü
Dijital platformların abonelik oyununa 1,1 milyon TL ceza!
Dijital platformların abonelik oyununa 1,1 milyon TL ceza!
Pençe-Kaplan bölgesinde bir asker kaza sonucu şehit oldu
Pençe-Kaplan bölgesinde bir asker kaza sonucu şehit oldu
Zirve el değiştirdi: Fenerbahçe Alanyaspor engelini aşamadı
Zirve el değiştirdi: Fenerbahçe Alanyaspor engelini aşamadı
Ankara'da otomobil TIR'a çarptı: Aynı aileden 2 ölü, 4 yaralı
Ankara'da otomobil TIR'a çarptı: Aynı aileden 2 ölü, 4 yaralı
Kayıp hamile kadın ve 2 çocuğunun cesedi toprağa gömülü bulundu
Kayıp hamile kadın ve 2 çocuğunun cesedi toprağa gömülü bulundu
Kabine yarın toplanıyor: Öğretmen ataması gündemde
Kabine yarın toplanıyor: Öğretmen ataması gündemde
Aselsan geliştirdi: Depremde yıkılacak binayı önceden tespit ediyor
Aselsan geliştirdi: Depremde yıkılacak binayı önceden tespit ediyor
İTO Başkanı: Kaynakçılar günlük 200 dolar istiyor
İTO Başkanı: Kaynakçılar günlük 200 dolar istiyor
14 milletvekili partilerinden belediye başkan adayı gösterildi
14 milletvekili partilerinden belediye başkan adayı gösterildi
Erdoğan: Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda bir kişi yakalandı
Erdoğan: Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda bir kişi yakalandı
İkinci el otoya bakan çok, alan az
İkinci el otoya bakan çok, alan az
AYM, Sivas olaylarında ölenlerin yakınlarının başvurusunu görüşecek
AYM, Sivas olaylarında ölenlerin yakınlarının başvurusunu görüşecek
Borsa, rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor
Borsa, rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor
Türkiye'de her 100 üniversitelinin 52'si kız öğrenci
Türkiye'de her 100 üniversitelinin 52'si kız öğrenci
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?
Fenomenler etkili oldu: Ciğerin fiyatı pirzolayı geçti
Fenomenler etkili oldu: Ciğerin fiyatı pirzolayı geçti
Düzenleme için tarih belli oldu: Şarj cihazları tek tip olacak
Düzenleme için tarih belli oldu: Şarj cihazları tek tip olacak
Açık alarm veriyor: Bize acil yazılımcı lazım
Açık alarm veriyor: Bize acil yazılımcı lazım
Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de
Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de
Depremde yıkılan binanın görevlisi: Asansörün altından su çıkardı
Depremde yıkılan binanın görevlisi: Asansörün altından su çıkardı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Parti görevden aldı, tetikçi vurdu!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde İyi Parti eski ilçe başkanı Hüseyin Ergen'e silahlı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İYİ Parti'nin görevden aldığı Hüseyin Ergen'nin azmettiricisinin zincir otel sahibi ünlü bir iş adamı olduğu öğrenildi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 12 Şubat 2024 07:54, Son Güncelleme : 12 Şubat 2024 07:58
Yazdır
Parti görevden aldı, tetikçi vurdu!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde İyi Parti eski ilçe başkanı Hüseyin Ergen'e silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Azmettiricinin zincir otel sahibi ünlü bir iş adamı olduğu belirlendi. Olay 1 Şubat günü meydana geldi. Hüseyin Ergen üç kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabanca tutukluk yapınca Ergen ölümden kurtuldu.

Yaralanan Ergen hastaneye kaldırıldı. Maddi anlaşma yaşanınca tetikçilerden biri itirafçı oldu. İyi Partili Ergen'in 78 yaşındaki iş adamının 39 yaşındaki eşi hakkında "Adamın parası için evlendi" dediği için öldürülmek istendiği iddia edildi.Tutuklanan tetikçilerden Ahmet Ç. (41) kendisini iş adamı Yahya K'nın azmettirdiğini söyledi.

Ahmet Ç. jandarmadaki ifadesinde şunları anlattı:

"Yahya K. ile 2019 yılından beri tanışırız. Otelinde kalmışlığım vardır. Beni Lara Hill'deki villasına çağırdı. İki arkadaşımla birlikte 17 Aralık 2023 günü adresine gittim. Hüseyin Ergen'in, sosyal medyada eşi Ayşen K'nın namusuna ve şerefine yönelik paylaşım yaptığını bu yüzden öldürülmesi gerektiğini söyledi. Ergen'in İyi Parti İlçe Başkanı olduğundan konunun siyasi tarafa çekilebileceğini ifade ettim. Kendisi bana Ergen'i görevden aldırabileceğini söyledi. 31 Aralık günü beni tekrar arayarak 'Hüseyin Ergen'i görevden ayırdık, gel görüşelim' dedi. 2 Ocak günü adrese gittim. Ofisinde yüz yüze görüştük. Evin krokisini attı. 50 bin lira verdi. Bunun 20 bin lirasını Selahattin O'ya verdim. Selahattin 'Bu işi olmuş bil' dedi. Ergen'in üç çocuğu olduğunu, öldürülmesinin vicdanen rahatsız edeceğini, bu yüzden ayaklarından vurulmasını istedim. Yahya K. 'İşiniz bitmedi mi, Ayşen beni sıkıştırıyor' diye sordu. Olayı tamamladık, görüntüleri kendisine izlettim. Hüseyin Ergen isimli şahsı tanımam. Azmettirici Yahya K'dan 20 milyon lira istedim. 10 milyon liraya düştüm. Önden 450 bin lira ödemesi için anlaştık. Bunun 350 bin lirasını Selahattin'e verdim. Sonra 5 milyon liraya indirdim. İstediğimiz parayı vermemesi üzerine itiraf etmeye karar verdim."

31 Aralık günü Antalya İl Başkanlığı tarafından görevden alınan Hüseyin Ergen "Biz bu kurtlar sofrasında kendimizi yedirmeyiz. Buradayız, dimdik ayakta ve Meral Akşener'le omuz omuza yürüyoruz. Üç kuruşa yaşlı koca bulan kadın utan. Kendinden kişiliksiz Manavgat sana hava yok. Nefes yok. Eğreti gelin arşiviyle iş yapmak, boynumuzun borcu. Bu saatten sonra kim deli, göreceğiz Hürrem Sultan" paylaşımını yapmıştı.

Ayşen K. geçtiğimiz genel seçimde İyi Parti'den milletvekili adayı yapılmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber