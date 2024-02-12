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Yalnızlaştık! Türkiye'de 5,2 milyon kişi tek başına yaşıyor

Tek kişilik hane halkı sayısı son 10 yılda yüzde 77,2 arttı. Bu durumdaki hane halkları en çok İstanbul'da, en az Bayburt'ta bulunuyor

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 12 Şubat 2024 08:22, Son Güncelleme : 12 Şubat 2024 08:10
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Yalnızlaştık! Türkiye'de 5,2 milyon kişi tek başına yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türk halkı gittikçe yalnızlaşmaya başladı. Tek kişilik hane halkı sayısı, 2014'te 2 milyon 931 bin 85 olurken bu sayı 2015'te 182 bin 411 artışla 3 milyon 113 bin 496'ya çıktı. 2016'da bir önceki yıla kıyasla 203 bin 398 artışla 3 milyon 316 bin 894'e ulaşan tek kişilik hane sayısı, 2017'de 3 milyon 491 bin 148,

2018'de 3 milyon 730 bin 505, 2019'da 4 milyon 62 bin 576 olarak kayıtlara geçti.

Covid-19 salgını döneminin yoğun yaşandığı 2020 yılında da yalnız yaşayanların sayısı, 342 bin 421 artışla 4 milyon 404 bin 997'e yükseldi. Son 10 yılda tek kişilik hane halkı sayısı en çok, salgının etkilerinin devam ettiği 2021'de arttı. Bu yılda tek kişilik hane halkı sayısı 2020'ye göre 376 bin 603 artışla 4 milyon 781 bin 600'e çıktı.

SON 10 YILDA YALNIZLIK ARTIŞI

Sonraki yıllarda artış trendinin hızı yavaşladı ve yalnız yaşayanların sayısı, 2022'de 285 bin 731 artışla 5 milyon 67 bin 331'e çıktı. Geçen yıl ise tek kişilik hane halkı sayısı 125 bin 494 artışla 5 milyon 192 bin 825'e ulaştı. Böylece son 10 yılda tek yaşayanların sayısı yüzde 77,2 artış gösterdi.

EN AZ BAYBURT'TA

Öte yandan hayatını yalnız sürdürenlerin 933 bin 764'ü İstanbul'da, 375 bin 260'ı Ankara'da, 355 bin 132'si İzmir'de, 195 bin 430'u Antalya'da, 178 bin 860'ı Bursa'da ikamet ediyor. Yalnız yaşayanların en az olduğu iller ise 5 bin 439 ile Bayburt, 6 bin 868 ile Ardahan, 8 bin 20 ile Hakkari oldu.

3,5 MİLYON GENİŞ AİLE

Anne ve çocuklardan oluşan aile sayısı 2 milyon 165 bin, baba ve çocuklardan oluşan aile sayısı da 630 bin olarak belirlendi. Geniş ailelerden oluşan hane halkları sayısı ise 3 milyon 477 bin olarak hesaplandı.

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