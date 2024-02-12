Silah kaçakçıları 'Mercek' operasyonlarına takıldı: 1124 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde düzenlenen silah kaçakçılığına yönelik Mercek-11 operasyonlarında 1124 kişinin gözaltına alındığını, 749 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halkın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşinde olduklarını belirtti.

Bu kapsamda il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri tarafından ruhsatsız silah taşıyanlara ve kaçakçılarına yönelik 4 günde 74 ilde eş zamanlı "Mercek-11" operasyonları düzenlendiği bilgisini veren Yerlikaya, operasyonlarda 749 ruhsatsız tabanca, 72 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 26 uzun namlulu tüfek, 164 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiğini, 1124 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Yerlikaya, operasyon kapsamında İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Konya'da ele geçirilen silah ve gözaltına alınan şüphelilere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul'da 150 tabanca, 4 uzun namlulu tüfek ele geçirildi 198 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de 59 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 72 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da 58 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 69 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'da 40 tabanca ele geçirildi, 43 şüpheli gözaltına alındı. Konya'da 34 tabanca ele geçirildi, 55 şüpheli şahıs gözaltına alındı."

Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren jandarma ve emniyet güçlerini tebrik etti.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum."