Kastamonu'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Kazada, sürücüler Abdullah T. ve Reşat T. ile minibüste bulunan Nebiye G, Derya Ö, Rukiye B. ve Havva Y. yaralandı.

Doğu Çevre Yolu'ndaki Tosya Kavşağı'nda Abdullah T. (76) yönetimindeki 37 DD 492 plakalı otomobil ile bir fabrikaya işçi taşıyan Reşat T. (49) idaresindeki 37 S 0026 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

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