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İhraç edilen 450 hakim göreve iade edildi... HSK itiraz etti

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu'nca (HSK) FETÖ iddialarıyla meslekten atılan hakim ve savcıların meslekten çıkarma kararının iptali için Danıştay'a açtığı davalarda skandal karar çıkmıştı. Danıştay 5. Dairesi, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 450 ismin mesleğe dönmelerine, bir de bu isimlere tazminat ödenmesine karar vermişti. Hakimler ve Savcılar Kurulu, Danıştay'ın vermiş olduğu iptal kararlarını temyiz ederken, itirazların Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nda henüz gündeme dahi alınmadığı öğrenildi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 12 Şubat 2024 09:32, Son Güncelleme : 12 Şubat 2024 10:17
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İhraç edilen 450 hakim göreve iade edildi... HSK itiraz etti


FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgütün yargı yapılanmasına yönelik Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından ağır darbe vurulmuş, çok sayıda yargı mensubu örgütle irtibat ve iltisakı nedeniyle başlatılan idari soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç edilmişti.

FETÖ ile irtibat ve iltisakı ankesör aramaları, HTS geçmişe dönük arama ve sinyal kayıtları, tanık beyanları, ByLock yazışma içerikleri, emniyet analiz raporları ile tespit edilen ve HSK Genel Kurulu'nca ihraç edilen yargı mensupları meslekten çıkarma kararının iptali için Danıştay'da dava açmıştı. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca meslekten çıkarılmalarına karar verilen yargı mensuplarının göreve iadelerine ilişkin Danıştay 5. Dairesi skandal bir karara imza atmıştı.

Daire, meslekten ihraç edilen 450 ismin mesleğe dönmelerine, bir de bu isimlere tazminat ödenmesine karar vermişti. HSK Genel Kurulu'nca meslekten ihraç edilen 450 ismin meslekten ihraç kararını iptal eden Danıştay'ın gerekçe olarak belge ve bilgilerin irtibat ve iltisak için yeterli olmadığını göstermişti. Danıştay 5. Dairesi, iptal kararı verdiği 450 ismi Hakimler ve Savcılar Kurulu'na göndermişti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, İdari Yargılama Usulü Kanununa göre Danıştay'ın göreve iade kararlarını 30'uncu gün sonunda uygularken, söz konusu iade kararlarına da itiraz etmişti. Danıştay'ın göreve iade kararı verdiği isimler arasında FETÖ ile irtibat ve iltisakı HTS geçmişe dönük arama ve sinyal kayıtları, tanık beyanları, ByLock yazışma içerikleri, emniyet analiz raporları ile tespit edilen birçok ismin yer alması dikkat çekerken, itirazların Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nda henüz gündeme dahi alınmadığı öğrenildi.

MAHREM İMAMLA İRTİBATLI YARGIÇ GÖREVE İADE

Göreve iade edilen isimlerden B. B.nin, Emniyet birimlerince düzenlenen raporda örgütün tepe yönetiminde yer alan Osman Karakuş ile defalarca telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, HTS analiz çalışmaları neticesinde düzenlenen raporda ise FETÖ kapsamında soruşturma yürütülen bir kısım kişilerle görüşmesinin bulunduğu tespiti yer aldı.

Ayrıca hemşehri yemeklerine ve örgüt tarafından düzenlenen bayram kahvaltısına katıldığını ifadesinde itiraf eden B.B.'nin ByLock yazışmalarında da adının geçtiği ve sivil imamlarla görüşmeler gerçekleştirdiği belirlendi. Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu tüm bu bilgi ve belgeler ışığında yargı üyesini FETÖ ile irtibat ve iltisakı nedeniyle meslekten ihraç etti.

FETÖ ÜYELERİNİ SERBEST BIRAKAN HAKİMDE VAR

Göreve iade edilmesine karar verilen isimlerden bir diğeri ise FETÖ ile irtibat ve iltisakı olduğu gerekçesiyle HSK Genel Kurulu'nca meslekten ihraç edilen hakim M.Ç., HTS Analiz Raporunda; M.Ç'nin, hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçu kapsamında işlem yapılan kişilerle görüşme yaptığı belirlenirken, aynı zamanda kendi ifadesinde FETÖ/PDY örgütü ile bağlantılı Kimse Yok Mu Derneğine bağış yaptığı da yer aldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, Isparta Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanan FETÖ mensuplarını itirazen serbest bırakması sonucu hakkında inceleme ve soruşturma başlatılan M.Ç'nin eylemini FETÖ silahlı terör örgütünün amaç ve gayesi doğrultusunda yürütülen bir organizasyonun parçası olarak gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı.

HSK, M.Ç'yi bu şekilde mesleğin şeref ve onurunu, memuriyet nüfuz ve itibarını bozduğu gerekçesiyle ihraç etmişti. M.Ç., Danıştay 5. Dairesi tarafından göreve iade edildi.

İLKER TURAK

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