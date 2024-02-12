Saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 12 Şubat 2024 09:55, Son Güncelleme : 12 Şubat 2024 09:55
Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız şekilde sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, saldırı hazırlığı yapan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Suriye'nin kuzeyini kana bulamaktan, bölge halkının huzur ve güvenliğini bozmaktan başka amacı olmayan PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."