Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2024 10:00, Son Güncelleme : 12 Şubat 2024 09:57
Ö.K. yönetimindeki yolcu otobüsü, Çanakkale-İzmir kara yolu Kızılay Sanayi Döner Kavşağı'nda aydınlatma direğine çarparak devrildi.
Araca arkasından gelen otomobilin de çarptığı kazada, otobüsteki bir yolcu hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından otobüsten çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 19'unun ayakta tedavi edildiği, otomobildeki kişilerin ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.