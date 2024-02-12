Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıçtı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevini tamamlayan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı yurda döndü.

Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği 18 günün ardından Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu tamamlayarak 9 Şubat'ta dünyaya iniş yapmıştı. ABD'deki kontrollerinin ardından Gezeravcı, Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi.

Gezeravcı'yı, burada Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever karşıladı.

Ayrıca 13 çocuk, apronda Gezeravcı'ya çiçek takdim etti. Gezeravcı da Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderken yanında götürdüğü 13 Türk bayrağını tek tek sohbet ederek çocuklara verdi. Gezeravcı'nın ailesi de aynı uçakla yurda döndü.

"Hedeflere erişebilmiş olmanın mutluluğu ile ülkeme döndüm"

Karşılamanın ardından, Esenboğa Havalimanı'nın VİP salonunda basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gezeravcı, şunları kaydetti;

Maneviyatı yüksek olan bir ülkenin içten, samimi insanlarıyla, Türk vatandaşlarımızla tekrar bir araya gelmek, kavuşmak bu yolculuğun en güzel sonlanan kısmıydı. Ben görevin ilk başlangıç anından itibaren konulan hedef, bugüne kadar hayallerimizin sınırını teşkil eden gökyüzündeki gözümüzle görebildiğimiz sınırları bertaraf eden, hedeflere erişebilmiş olmanın mutluluğu ile ülkeme döndüm.

Ülkemin bana sağlamış olduğu eğitimle, bana kazandırmış olduğu kabiliyetlerle bu görevi gerçekleştirdim. Ortaya koymuş olduğu güçlü iradeyle Sayın Cumhurbaşkanımız, devletimizin bütün kurumları, bir çarkın mükemmel işleyen dişlileri gibi hiçbir aksaklığa mahal vermediler. Hazırlık sürecini çok kolay hale getiren, bütün hazırlık sürecini yöneten Sanayi Teknoloji Bakanlığımız, Türkiye Uzay Ajansımız ve TÜBİTAK'ın değerli çalışanlarına minnettar olduğumu ifade etmek isterim.

Bu görev Türk astronot ve bilim misyonu adı altında gerçekleşti. Türkiye'nin ilk astronotu olarak geleceğimizin teminatı az önce karşılaştığımız sevgili kardeşlerimize orada gerçekleştirdiğimiz her bir deneyi temsil eden birer bayrağı elden teslim ederek, bundan sonra başlayan kutlu yolculuğumuzun bayrak değişimini gerçekleştirmiş olduk.

"Bu sadece bir başlangıçtı"

Sayın Bakanımızın da çok güçlü bir iradeyle ifade ettiği şekilde, bu sadece bir başlangıçtı, bir yere varış hikayesi değildi. Yaptığımız işleri gönülden tebrikleriyle dile getiren insanların duygularıyla geriye döndüm. Devletimizin güçlü iradesini sadece burada bizler değil görevin icrası sırasında hazırlık yaptığımız yurt dışındaki farklı kurumların bileşenleri, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki hazırlık sürecimizi gözlemleme imkanı bulmayan ama orada gerçekleştirdiğimiz deneyleri birebir bizle birlikte icra aşamasında vakıf olan ve hayranlıklarını yaptığımız işleri gönülden tebriklerini dile getiren insanların duygularıyla geriye döndüm.

Ülkemin bu alanda ortaya koymuş olduğu geçmişimizle bu noktada yapmış olduğumuz hiçbir görev olmamasına rağmen, ilk görevimizin başarıyla sonuçlanmasından dolayı en içten samimi tebriklerini dile getiren ve bu konuda attığımız adımın ataretin güçlülüğünü gözlemleyerek dile getiren insanların bize yüklemiş olduğu mutlulukla geri döndüm ülkeme. Ben ülkemin bu konuda atmış olduğu adımın ve geleceğe yönelik koymuş olduğu hedeflerin güçlü duruşu noktasında görevi icra eden bir kişi olarak değil Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak yurt dışındaki basın yayın kanallarında ülkemize ilişkin gurur verici ifadelerden ve yorumlardan almış olduğum ilk iznelimlerle müthiş bir şekilde gururlanmış bir şekilde ülkeme döndüm.

"Devletimizin attığı güçlü adımla özgüvenimizi ayağa kaldırdı"

İnşallah bundan sonra çok daha büyük ataletle büyüyerek devam edecek. Çok daha ileri noktalara gidecek. Dünyanın bugüne kadar paylaşmış olduğu, bizim de ülke olarak fazlasıyla hak etmiş olduğumuz uzaydaki yerimizi bu ekosistemde fayda sağlayacak pay alacak şekilde adımların atılacağını çok kısa süre içinde göreceğiz. Türkiye, hak ettiği şekilde uzaydaki çalışmalardan pay alacak. Hiç kimsenin bir şüphesi olmasın. Bugüne kadar eksik olan tek şeyimizi, damarlarımızda dolaşan asil kanın bize vermiş olduğu o yüksek potansiyelin farkında olamayışımızdı. Devletimizin attığı bu güçlü adımlarla hak ettiğimiz özgüveni ayağa kaldırdık. Bundan sonra da çok daha koşar adımlarla ileri gitmeye devam edeceğiz.

Tüm vatandaşlarımıza her aileden birer ferdin bizimle birlikte oraya gittiğini hissettiğimi dile getiriyorum. Bu başarı bireysel bir başarı değil, bu başarı Türkiye'deki her hanenin içerisinden birer çocuğun başarısıdır.

"Sizler bu başlatılmış olan projelerin, devam eden adımların parlayan yıldızısınız"

Bir öğrencinin, "Yaptığınız deneyler sonucunda gelecekte bizi nasıl bir teknoloji, nasıl bir dünya bekliyor" sorusunu Gezeravcı, şöyle yanıtladı;

Sadece oradaki 14 günlük süre planlı olan 14 günlük daha sonra 20 güne uzayan süreç içinde yapmış olduğumuz deneyler değil, bunun öncesinde bizi bu sürece hazırlayan bilim insanlarımızın hazırlık süreci de bundan sonra sonuç aşamasına giden sürede büyük bir projenin gerçekleştirme sürecini aslında şu anda şahitlik ediyoruz. Sizler bu başlatılmış olan projelerin devam eden adımlarının parlayan yıldızısınız. Bundan sonra artık okullarınızda şu anda değerli öğretmenlerimizin size minik deney setleriyle göstermiş olduğu o kabiliyetlerinizi sergileyebileceğiniz küçük denemelerin aslında ne tür büyük alanlara erişebileceği noktasında sadece birer ilk izlenime sahip oldunuz. Bundan sonra o bilim insanlarımızın yapılmak gerçekleştirilmek üzere bana teslim etmiş olduğu deneylerin bütün hazırlık süreçlerine sizler imza atacaksınız. Yolunuz bahtınız şimdiden açık olsun.

"Bundan sonra atılacak adımları da ben de mutlulukla bekliyor olacağım"

TRT Haber muhabirinin, Türkiye'nin uzay çalışmalarının içinde bundan sonra sizi nerede göreceğiz? sorusuna Gezeravcı, şöyle cevap verdi;

Benim odaklandığım husus sadece icra edilen bu 20 günlük sürenin içindeki görevler değildi. Beni son derece mutlu eden husus şu; Tarihimizde bu alanda herhangi bir görev yapmamış olmamıza rağmen hazırlık sürecinden itibaren görevin sonlandığı bu noktaya kadar bu derece mükemmel bir ahenk içerisinde kurumlarımızın müthiş sinerjisi içinde harika bir hazırlık süreci geçirdik. Bu alanda konulmuş 10 tane ana hedeften biriydi bu. Eş zamanlı olarak bütün hedeflere ilerleme noktasında çok ciddi adımlar atılıyor. Devletimizin bu noktada bizlere enjekte ettiği o özgüveni biz damarlarımızda hissettik. Kurumlarımızın da telkin ettiği bu gücü ve kuvveti hazırlık sürecinde sonuna kadar hissettik. Benim için önemli olan buydu. Bu sadece 20 güne odaklanan bir çalışma ya da bir tane bireyin orada başardığı husus değil. Ben görevi icra eden bir kişi değil Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak devletimimin gücünü, devletimin kararlılığını ve devletimin hedef koyduğu bir noktaya erişme noktasındaki o güçlü duruşunu hisseden bir vatandaş olarak buraya geri döndüm. Bunun mutluluğu ve gururu ile bundan sonra atılacak adımları da ben de mutlulukla bekliyor olacağım.

"Dünya büyük nimet"

Gezeravcı, sözlerini şöyle sürdürdü;

Dünya hakikatten büyük bir nimet. Dünyanın bize sunmuş olduğu nimetlere şükür etmemiz gerektiğini bir kez daha idrak ettim. Varlığının çok daha günün rutini, hayatın rutin akışı esnasında idrak edemediğiniz birçok nimetin varlığına ne derece şükür etme ihtiyacı içinde olduğumuzu hissettik. Gözümüzün görebildiği gökyüzüne ve dünyanın güzelliklerine hep bulunduğumuz seviye ve kafamızı kaldırdığımızda başımızın üstünde olan o gök kubbeye bakarak aşinaydık. Bu harika güzelliğe dışarıdan bakmak olağanüstü bir imkanmış. Dünyanın ne derece güzel, bize ne derece harika imkanlar sunduğunu dışarıdan da ne derece büyük bir yer olduğunu bakıp da büyülenemediğiniz bir alan yok.

Sağlık durumumla ilgili, beklenen bugün de bize geliş esnasında iki tane doktorumuz eşlik etti. Gidiş esnasında da dönüş esnasında da kafamda bir beklenti yaratmamıştım. Yaşayarak göreceğimiz ve ne yaşarsak onu da bundan sonra yapılacak bilimsel çalışmalara objektif girdi olarak biriktireceğimiz bir süreçle ben oraya gittim. Ne yaşayacağımı ben de merak ediyordum.

"Ziyafet çektiler bize"

Bir gazetecinin, uzaydayken özledim demiştiniz güveç için. Anneniz de hazırladım bekliyorum demişti. Yeme fırsatınız oldu mu? sorusunu yönelttiği Gezeravcı, "Sağolsunlar ilk günün akşamında öyle bir ziyafet çektiler bize. Hazırlıklar için tekrar teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.