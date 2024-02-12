Mendil satan hamile kadın beton mikserinin altında kalarak öldü

Hamile olduğu öğrenilen Asya S'nin eşi ve yakınları olay yerinde fenalık geçirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Asya S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kadını, beton mikserinin altında bir süre sürüklendikten sonra fark eden sürücü, aracı durdurdu.

Kayışdağı Caddesi ile Rumeli Caddesi kesişiminde bulunan ışıklarda mendil satan Asya S, yeşil ışığın yanmasının ardından refüje geçmek üzere ilerlediği sırada, Salim B'nin kullandığı 34 ST 8951 plakalı beton mikserinin altında kaldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net