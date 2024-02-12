Galatasaray Kulübü'nden 'penaltı' açıklaması

Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yı kabul etti
Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yı kabul etti
Merkez Bankası Başkanı Karahan, bankacılarla bir araya geldi
Merkez Bankası Başkanı Karahan, bankacılarla bir araya geldi
Dışişleri: Refah'ta artan saldırılardan çok büyük endişe duyuyoruz
Dışişleri: Refah'ta artan saldırılardan çok büyük endişe duyuyoruz
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Türkiye'de elektronik seçim için ilk adım atıldı
Türkiye'de elektronik seçim için ilk adım atıldı
Bakan Şimşek'ten kira artışlarına ilişkin soru önergesine yanıt
Bakan Şimşek'ten kira artışlarına ilişkin soru önergesine yanıt
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıçtı
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıçtı
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Türkiye ekonomisine güven artıyor
Türkiye ekonomisine güven artıyor
Motorine 2 lira 56 kuruş zam geliyor
Motorine 2 lira 56 kuruş zam geliyor
Silah kaçakçıları 'Mercek' operasyonlarına takıldı: 1124 gözaltı
Silah kaçakçıları 'Mercek' operasyonlarına takıldı: 1124 gözaltı
Öğretmen adaylarının gözü bugünkü Kabine toplantısında
Öğretmen adaylarının gözü bugünkü Kabine toplantısında
Üç parmağa 3.2 milyon lira tazminat
Üç parmağa 3.2 milyon lira tazminat
Kaynakçı ithal edeceğiz! Günlük 200 dolara usta yok
Kaynakçı ithal edeceğiz! Günlük 200 dolara usta yok
İsrail Gazze'nin Mısır sınırına saldırdı: 100'den fazla kişi öldü
İsrail Gazze'nin Mısır sınırına saldırdı: 100'den fazla kişi öldü
Dijital platformların abonelik oyununa 1,1 milyon TL ceza!
Dijital platformların abonelik oyununa 1,1 milyon TL ceza!
Pençe-Kaplan bölgesinde bir asker kaza sonucu şehit oldu
Pençe-Kaplan bölgesinde bir asker kaza sonucu şehit oldu
Zirve el değiştirdi: Fenerbahçe Alanyaspor engelini aşamadı
Zirve el değiştirdi: Fenerbahçe Alanyaspor engelini aşamadı
Ankara'da otomobil TIR'a çarptı: Aynı aileden 2 ölü, 4 yaralı
Ankara'da otomobil TIR'a çarptı: Aynı aileden 2 ölü, 4 yaralı
Kayıp hamile kadın ve 2 çocuğunun cesedi toprağa gömülü bulundu
Kayıp hamile kadın ve 2 çocuğunun cesedi toprağa gömülü bulundu
Kabine yarın toplanıyor: Öğretmen ataması gündemde
Kabine yarın toplanıyor: Öğretmen ataması gündemde
Aselsan geliştirdi: Depremde yıkılacak binayı önceden tespit ediyor
Aselsan geliştirdi: Depremde yıkılacak binayı önceden tespit ediyor
İTO Başkanı: Kaynakçılar günlük 200 dolar istiyor
İTO Başkanı: Kaynakçılar günlük 200 dolar istiyor
14 milletvekili partilerinden belediye başkan adayı gösterildi
14 milletvekili partilerinden belediye başkan adayı gösterildi
Erdoğan: Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda bir kişi yakalandı
Erdoğan: Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda bir kişi yakalandı
İkinci el otoya bakan çok, alan az
İkinci el otoya bakan çok, alan az
AYM, Sivas olaylarında ölenlerin yakınlarının başvurusunu görüşecek
AYM, Sivas olaylarında ölenlerin yakınlarının başvurusunu görüşecek
Borsa, rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor
Borsa, rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor
Türkiye'de her 100 üniversitelinin 52'si kız öğrenci
Türkiye'de her 100 üniversitelinin 52'si kız öğrenci
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?
Ana sayfaHaberler Spor

Galatasaray Kulübü'nden 'penaltı' açıklaması

"(Fenerbahçe-Alanyaspor maçı) Dün dokunurken rüzgar biraz herhalde sert esti ki o penaltı verildi. Şampiyonluk yarışındaki rakibimiz kendini ümide sevk eden 1 puana tutundu"- "(Eryaman Stadı'nın zemini) Hangi sahada oynarsak oynayalım sahanın sporcu sağlığına uygun olması esastır. 2 hafta önce saha felaketti. Orada oynanır ve takımlarda sakatlanma olursa vebali o kararı verenlerdedir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2024 13:00, Son Güncelleme : 12 Şubat 2024 12:56
Yazdır
Galatasaray Kulübü'nden 'penaltı' açıklaması

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Kulübü ile Aroma firması arasında RAMS Park'ta gerçekleştirilen su sponsorluğu anlaşmasının basın toplantısında açıklamalarda bulunan Öztürk, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan ve 2-2 berabere biten maçtaki hakem kararlarına ilişkin, "Kulübümüz gerekli açıklamayı yaptı. Rakibimiz sahada kazanamayınca farklı yaklaşıyor ve bir algı operasyonu yürütüyor. Şampiyonluk bir emeklilik ikramiyesi değil. 20 takım var. Alanyaspor'un teknik direktörü de söyledi, herkes can derdinde. Bazen iyi oynadığınızda da kaybedebiliyorsunuz. Her meslekte işini iyi yapanlar ve kötü yapanlar vardır. Hakemler demiyoruz farkındaysanız hakem diyoruz. Dün 2 tane net verilmeyen kırmızı kart ve bir tane de çok ilginç bir penaltı var. Icardi futbolcumuz biliyorsunuz güreşçi değil. Fenerbahçeli futbolcuyla bir güreşe katıldı o maçta. O günkü hakem bu güreşin doğru olduğunu düşündü, 4-5 hafta futbolcumuzdan uzak kaldık. Dün dokunurken rüzgar biraz herhalde sert esti ki o penaltı verildi. Şampiyonluk yarışımızdaki rakibimiz kendini ümide sevk eden 1 puana tutundu." ifadelerini kullandı.

Metin Öztürk, ligde liderliğe yükselmeleri hakkında ise "Bugün keyifli bir gün ama şunu unutmamak lazım 13 maç daha var. 13 maç 39 puan demek. Ne olur ne biter bilinmez. Tüm rakiplere saygılı olmak lazım. Şampiyonlukta yarıştığımız rakip değil, 20 takımlık bir ligde 5 takım Avrupa'ya gidecek. Bu 5 koltuk için 8-9 takım mücadele ediyor. 4 takım düşecek 7-8 tanesi onun sıkıntısını yaşıyor. O yüzden herkes 3 puanın değil yarım puanın bile peşinde, bu kadar kıymetli. Biz kendi kulvarımızda kendi rakiplerimize bakarken, her birine aynı heyecanla aynı hedefe giderek bakıyoruz. Dün akşam mutluyduk, bitti. Sparta Prag maçı var, adım adım ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Sakatlanma olursa vebali o kararı verenlerdedir"

Öztürk, 26. haftada MKE Ankaragücü ile Eryaman Stadı'nda yapacakları maçta saha zemininin sporcu sağlığı açısından önemine değindi.

Eryaman Stadı'nın son görüntüsünün futbol oynamaya uygun olmadığına dikkati çeken Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu bizim değil, federasyonun konusu. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor maçını oynamıştık. Futbolcularımız yeşil yeşil olmuştu. Sporcu sağlığı çok önemli. Galatasaray futbolcuları ve Ankaragücü futbolcuları önemli. Yarın oraya gelecek diğerleri önemli. Saha oynanacak durumdaysa çıkar oynarız, biz her yere gidiyoruz. Buna Türkiye Futbol Federasyonu karar verecektir. Deplasmana gittiğimiz bir maçta 'Şurada, burada oynansın.' talebimiz olamaz. Hangi sahada oynarsak oynayalım sahanın sporcu sağlığına uygun olması esastır. 2 hafta önce saha felaketti. Orada oynanır ve takımlarda sakatlanma olursa vebali o kararı verenlerdedir."

Öztürk, son olarak Kemerburgaz Tesisleri'ne kendi dönemlerinde geçeceklerini de dile getirdi.

Sarı-kırmızılı yönetici İsmail Sarıkaya da kendi statlarının zeminine ilişkin, "Sahanın tüm verileri standartlara uygun, aksi taktirde UEFA maçlarını oynayamayız. İngiliz firması tarafından sahanın bakımı yapılıyor. Şu an bir sorun yok. Manchester maçında neredeyse 24 saat yağan yağmura rağmen biz o sahada maç oynadık. İngilizler bile şaşırdı. Sahamızın tüm koşulları standartlara uygundur." açıklamasını yaptı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber