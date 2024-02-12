Dışişleri: Refah'ta artan saldırılardan çok büyük endişe duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Refah'a saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İsrail'in, Gazze'de bugüne kadar gerçekleştirdiği yıkım ve katliamların ardından, Refah kentine yönelik artan saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz.

BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, uluslararası toplumu İsrail'i durdurmak için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz"