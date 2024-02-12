Türkiye Kupası çeyrek final kuraları çekildi

- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi yapıldı. Çeyrek final turunda Beşiktaş - Konyaspor, MKE Ankaragücü - Fenerbahçe ve Galatasaray - Fatih Karagümrük ile eşleşmeleri gerçekleşti.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Kura çekimine TFF yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı. Kupada çeyrek final müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Çeyrek final maçları 27, 28 ve 29 Şubat tarihlerinde oynanacak. Kupada yarı final maçları ise 2 ayaklı eleme üzerinden gerçekleştirilecek. Yarı final ve final maçlarının tarihleri daha sonra belirlenecek.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Trabzonspor - Başakşehir

Beşiktaş - Konyaspor

MKE Ankaragücü - Fenerbahçe

Galatasaray - Fatih Karagümrük