Ameliyat elbisesiyle hastaneden kaçan hükümlü yakalandı

Tedavi sırasında üzerindeki ameliyat elbisesiyle hastaneden firar eden hükümlünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hükümlü Ö.F.B, Delice Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tedavi için Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi.

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