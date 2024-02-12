Adana'da lisede sınıfta çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde lisede sınıfta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2024 16:24, Son Güncelleme : 12 Şubat 2024 16:25
Gülbahçesi Mahallesi'ndeki Mahmud Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir sınıfta, klimadan kaynaklandığı belirlenen yangın çıktı.
Yangın nedeniyle okuldaki öğrenciler tedbiren bahçeye çıkarıldı.
İhbar üzerine okula itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.