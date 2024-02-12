İzmir'de taksiciyi darp eden saldırgan yakalandı: Kadının sevgilisi çıktı

Olay, 10 Şubat 2024 günü Konak ilçesine bağlı Ferahlı Mahallesi 3513 Sokak'ta yaşanmıştı. 35 T 5201 plakalı taksinin şoförü Kaya Özel (23), kendisine işaret eden bir kadını aracına aldıktan sonra ilerlemeye başlamış, bu sırada aracın arkasından gelen bir kişi tarafından saldırıya uğramıştı.

Şahıs yakalandı

Öldüresiye darp edilen genç taksici, daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olayın ardından harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, şahsın kimliğini tespit etti. Araca binen kadın müşterinin sevgilisi olduğu iddia edilen M.A. (26), Bornova'da saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

M.A. ifade için emniyete götürüldü.

Saldırı anı kamerada

Meydana gelen saldırı anı ise takside bulunan araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüde, Kaya Özel'in aracına bir kadın müşteriyi aldığı, kadının "durma, devam et" dediği, daha sonra kadının inmek için kapıya yöneldiği ve bu sırada taksi sürücüsünün durduktan sonra saldırıya uğradığı görüntülere yansıdı.

Soğukta üşümesin diye aldığı müşterisi tarafından öldürülmüştü

Öte yandan geçtiğimiz günlerde taksici Oğuz Erge (44), soğukta üşümesin diye aracına aldığı Delil Aysal (19) tarafından 3 kurşunla vurularak öldürülmüştü. Delil Aysal hakkında; kasten adam öldürme, yağma ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından dava açılmıştı. Savcı hazırladığı iddianamede, Aysal için hiçbir indirim uygulanmadan en üst sınırdan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemişti.