Kaza sonrası çıkan kavgada silah gösteren kurum müdürüne adli kontrol

Dün akşam Kozlu ilçe merkezi girişinde meydana gelen trafik kazası sonrası kavga çıktı. Taraflardan biri Alo 170 Çağrı Merkezi Müdürü İsmail A.'nın silah gösterdiğini iddia ederek, olay yerine polis çağırdı. Silahla tehdit iddiasıyla gözaltına alınan İsmail A., bugün Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığındaki işlemleri tamamlanan İsmail A., Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İsmail A.'nın ifadesinde kavga sırasında silah göstermediğini, silahın yere düştüğünü söylediği öğrenildi.