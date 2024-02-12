Kaza sonrası çıkan kavgada silah gösteren kurum müdürüne adli kontrol
Zonguldak'ta meydana gelen kaza sonrası çıkan kavgada silah gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan kurum müdürü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahıs, ifadesinde silah çekmediğini, silahın olay sırasında yere düştüğünü söyledi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2024 19:39, Son Güncelleme : 12 Şubat 2024 20:16
Dün akşam Kozlu ilçe merkezi girişinde meydana gelen trafik kazası sonrası kavga çıktı. Taraflardan biri Alo 170 Çağrı Merkezi Müdürü İsmail A.'nın silah gösterdiğini iddia ederek, olay yerine polis çağırdı. Silahla tehdit iddiasıyla gözaltına alınan İsmail A., bugün Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığındaki işlemleri tamamlanan İsmail A., Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İsmail A.'nın ifadesinde kavga sırasında silah göstermediğini, silahın yere düştüğünü söylediği öğrenildi.