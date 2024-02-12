Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor
Borsa güne rekorla başladı, rekorla kapattı
Borsa güne rekorla başladı, rekorla kapattı
Adana Büyükşehir Belediyesinden saldırıya ilişkin yazılı açıklama
Adana Büyükşehir Belediyesinden saldırıya ilişkin yazılı açıklama
İnşaat ustası da artık karaborsada: 50 bin TL maaş var, eleman yok
İnşaat ustası da artık karaborsada: 50 bin TL maaş var, eleman yok
Türkiye'nin silahlı şiddet haritası açıklandı
Türkiye'nin silahlı şiddet haritası açıklandı
'İstiklal Caddesi' saldırısında 7 yıl ağırlaştırılmış müebbet istemi
'İstiklal Caddesi' saldırısında 7 yıl ağırlaştırılmış müebbet istemi
Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yı kabul etti
Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yı kabul etti
Merkez Bankası Başkanı Karahan, bankacılarla bir araya geldi
Merkez Bankası Başkanı Karahan, bankacılarla bir araya geldi
Dışişleri: Refah'ta artan saldırılardan çok büyük endişe duyuyoruz
Dışişleri: Refah'ta artan saldırılardan çok büyük endişe duyuyoruz
Türkiye'de elektronik seçim için ilk adım atıldı
Türkiye'de elektronik seçim için ilk adım atıldı
Bakan Şimşek'ten kira artışlarına ilişkin soru önergesine yanıt
Bakan Şimşek'ten kira artışlarına ilişkin soru önergesine yanıt
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıçtı
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıçtı
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Türkiye ekonomisine güven artıyor
Türkiye ekonomisine güven artıyor
Motorine 2 lira 56 kuruş zam geliyor
Motorine 2 lira 56 kuruş zam geliyor
Silah kaçakçıları 'Mercek' operasyonlarına takıldı: 1124 gözaltı
Silah kaçakçıları 'Mercek' operasyonlarına takıldı: 1124 gözaltı
Üç parmağa 3.2 milyon lira tazminat
Üç parmağa 3.2 milyon lira tazminat
Kaynakçı ithal edeceğiz! Günlük 200 dolara usta yok
Kaynakçı ithal edeceğiz! Günlük 200 dolara usta yok
İsrail Gazze'nin Mısır sınırına saldırdı: 100'den fazla kişi öldü
İsrail Gazze'nin Mısır sınırına saldırdı: 100'den fazla kişi öldü
Dijital platformların abonelik oyununa 1,1 milyon TL ceza!
Dijital platformların abonelik oyununa 1,1 milyon TL ceza!
Pençe-Kaplan bölgesinde bir asker kaza sonucu şehit oldu
Pençe-Kaplan bölgesinde bir asker kaza sonucu şehit oldu
Zirve el değiştirdi: Fenerbahçe Alanyaspor engelini aşamadı
Zirve el değiştirdi: Fenerbahçe Alanyaspor engelini aşamadı
Ankara'da otomobil TIR'a çarptı: Aynı aileden 2 ölü, 4 yaralı
Ankara'da otomobil TIR'a çarptı: Aynı aileden 2 ölü, 4 yaralı
Kayıp hamile kadın ve 2 çocuğunun cesedi toprağa gömülü bulundu
Kayıp hamile kadın ve 2 çocuğunun cesedi toprağa gömülü bulundu
Kabine yarın toplanıyor: Öğretmen ataması gündemde
Kabine yarın toplanıyor: Öğretmen ataması gündemde
Aselsan geliştirdi: Depremde yıkılacak binayı önceden tespit ediyor
Aselsan geliştirdi: Depremde yıkılacak binayı önceden tespit ediyor
İTO Başkanı: Kaynakçılar günlük 200 dolar istiyor
İTO Başkanı: Kaynakçılar günlük 200 dolar istiyor
14 milletvekili partilerinden belediye başkan adayı gösterildi
14 milletvekili partilerinden belediye başkan adayı gösterildi
Erdoğan: Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda bir kişi yakalandı
Erdoğan: Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda bir kişi yakalandı
İkinci el otoya bakan çok, alan az
İkinci el otoya bakan çok, alan az
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Adana Büyükşehir Belediyesinden saldırıya ilişkin yazılı açıklama

Adana Büyükşehir Belediyesinden saldırıya ilişkin yazılı açıklama şüphelinin özel kalem müdürüne borç verme ihtimalinin olmadığı vurgulandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2024 18:17, Son Güncelleme : 12 Şubat 2024 18:34
Yazdır
Adana Büyükşehir Belediyesinden saldırıya ilişkin yazılı açıklama

Yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'e silahlı saldırı gerçekleştiren şahıs, Adana Büyükşehir Belediyesi personeli olup, yoksulluğunu anlattığı, geçinmek için çalışmak zorunda olduğunu ilettiği, ailevi sıkıntılarını paylaştığı Başkan Zeydan Karalar tarafından işe alınan bir kişi. Saldırıya uğrayan Özel Kalem Müdür Vekilimiz Samet Güdük'e, milyonlarca liralık borç verecek mali gücünün bulunması mümkün görünmediği gibi, Samet Güdük'ün de insanlarla sorunlu şekilde mali iletişime geçecek bir kişilikte olmadığını, ilişkileri iyi, kişisel husumeti bulunmayan, temiz kalpli bir insan olduğunu, onu tanıyan herkes bilir."

Açıklamanın devamında ise, "Olayın, saldırganın ifadesinde iddia ettiği gibi para meselesi nedeniyle gerçekleştirilmiş olma ihtimali, sadece bir olasılık olarak ortada dururken, saldırganın ifadesinin, bazı iletişim kanallarında tek gerçek gibi yer alması son derece üzücü.

Güvenlik güçlerimizin tahkikatı sonucu gerçekler ortaya çıkacaktır" denildi.

Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü, silahlı saldırıya uğradı

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber