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Türkiye'nin CDS'i 1 ayın en düşüğünde

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i bir süredir 300 baz puanın üzerinde seyrederken, bugünkü işlemlerde 302,5 baz puana kadar geriledi ve böylelikle yaklaşık 1 ayın en düşük seviyesini gördü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2024 20:55, Son Güncelleme : 12 Şubat 2024 21:14
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Türkiye'nin CDS'i 1 ayın en düşüğünde

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), bir süredir kritik ve psikolojik seviye olarak görülen 300 baz puanın üzerinde seyrederken; bugün yeniden 300 baz puan sınırına kadar çekildi. Türkiye'nin CDS'i, bugün en düşük 302,5 baz puanı görürken; böylelikle 11 Ocak'tan bu yana dip seviyeye ulaştı ve 2 Şubat gördüğü 334 baz puan seviyesinden yaklaşık 32 baz puan düşmüş oldu.

Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS), 14 Aralık 2023 tarihinde 33 ay sonra ilk kez 300 baz puanın altına gerilemişti.

Analistler, Türkiye'nin CDS'lerindeki gerilemenin ülkenin iç ve dış dinamikleri kaynaklı olduğunu vurgulayarak, gelişmekte olan ülke CDS'leri ortalaması ile Türkiye'nin CDS'i arasındaki makasın 132 baz puanla 12 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeye indiğini ifade etti.

Borsa soluksuz yükselişinde 7'inci haftasında

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