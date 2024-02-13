Sendika genel başkanını tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı
İzmir'in Çiğli ilçesinde, DERİTEKS Sendikası Genel Başkanı Makum Alagöz'ü tabancayla yaralayan şüpheli, tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2024 18:22, Son Güncelleme : 13 Şubat 2024 18:23
Olayın ardından kaçan ve polis ekipleri tarafından Çiğli'de suç aletiyle yakalanan şüpheli O.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli O.A, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
- Olay
Makum Alagöz ve beraberindeki sendika yöneticileri, dün Akar Tekstil firması işçilerinin talebi üzerine, iş yeri sahibiyle görüşmeye gitmişti.
Alagöz, burada iş yeri sahibinin kardeşi O.A'nın silahlı saldırısına uğramıştı. Alagöz, hastaneye kaldırılmış, kaçan şüpheli polislerce yakalanmıştı.