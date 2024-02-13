Sendika genel başkanını tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı

Olayın ardından kaçan ve polis ekipleri tarafından Çiğli'de suç aletiyle yakalanan şüpheli O.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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