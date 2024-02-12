Sarıyer'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
Sarıyer'de ormanlık alanda ağaca asılı halde bulunan ceset, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2024 21:38, Son Güncelleme : 12 Şubat 2024 22:09
Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi'ndeki ormanlık alanda avlanan bir kişi, ağaca asılı halde ceset gördü.
Onun ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Yarı çıplak haldeki, 25-30'lu yaşlarda olduğu tahmin edilen kişinin cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.