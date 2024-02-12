Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığından 11 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele" kapsamında örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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