Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığından 11 şüpheli tutuklandı
Şanlıurfa'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 25 zanlıdan 11'i tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2024 23:35, Son Güncelleme : 12 Şubat 2024 23:36
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele" kapsamında örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce, kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.