13 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'la ikili görüşme gerçekleştirecek.

- Dünya Hükümetler Zirvesi'ne hitapta bulunacak ve GovTech Ödül Töreni'ne katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası yatırım şirketleri ve Emirlik ailelerine ait şirketlerin temsilcilerini kabul edecek, bazı liderlerle bir araya gelecek.

(Dubai)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- MHP ve DEM Grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurulda enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

(TBMM/10.45/12.45/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Güvenli İnternet Günü Etkinliği"ne katılacak, Sürmene ilçesinde esnaf ve mahalle ziyareti gerçekleştirecek, tersane personeliyle bir araya gelecek, Of ilçesinde esnafla buluşacak, Şoförler ve Otomobilciler Odasını ziyaret edecek.

(Ankara/10.00/Trabzon/14.00-18.00)

2- TÜİK, Aralık 2023 dönemi dış ticaret, ciro ve perakende satış endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 ve 6 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Anadolu Efes-Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas müsabakaları yapılacak.

(İstanbul/18.00/İzmir/20.30)

2- Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final mücadelesi, VakıfBank-Çukurova Belediyespor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00)

3- Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final maçlarının tamamı yapılacak; Halkbank-Brand Group Alanya Belediyespor, Ziraat Bankkart-Spor Toto, Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta ve Fenerbahçe Parolapara-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.

(Ankara/13.00/17.00/İzmir/15.00/İstanbul/17.00)

4- HDI Sigorta Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesi, Görele Belediyespor-Kastamonu Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor rövanş maçlarıyla tamamlanacak.

(Giresun/15.00/Ankara/16.00)

5- Avrupa Güreş Şampiyonası, Romanya'da grekoromen stilde mücadelelerle sürecek; milli güreşçilerden 60 kiloda Kerem Kemal, 67 kiloda Murat Fırat, 72 kiloda Selçuk Can, 82 kiloda Alperen Berber ve 97 kiloda Beytullah Kayışdağ mindere çıkacak; 55, 63, 77, 87 ve 130 kilolarda repesaj ve final mücadelesi yapılacak.

(Bükreş)

6- Avrupa Halter Şampiyonası, Bulgaristan'da sürüyor; milli sporculardan 55 kiloda erkeklerde Harun Algül ve Muammer Şahin, kadınlarda Burcu Alıcı, 61 kilo erkeklerde Mustafa Eliş podyuma çıkacak.

(Sofya)