Alper Gezeravcı'ya yeni görev
Uzaya çıkan ilk astronotumuz Alper Gezeravcı bugün Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesine göre Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Şubat 2024 08:30, Son Güncelleme : 13 Şubat 2024 09:08
ATAMA KARARLARI
Cumhurbaşkanlığından:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü görevine devam eden Afşin Burak BOSTANCI, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 23 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Alper GEZERAVCI, Alper GÜZEL, Mustafa Arif KARABEYOĞLU, Elvan KUZUCU HIDIR, Mustafa Mehmet NEFES ve İsmail DOĞAN atanmıştır.
12 Şubat 2024
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI