Gürsel Tekin, CHP'den istifa etti
Gürsel Tekin, CHP'den istifa etti
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
Sponsorlu İçerik
AK Parti'de sıra belediye meclis üyesi adaylarında
AK Parti'de sıra belediye meclis üyesi adaylarında
ÖSYM Başkanı: Yapay zeka ile soru üreteceğiz
ÖSYM Başkanı: Yapay zeka ile soru üreteceğiz
7 organize suç örgütü çökertildi
7 organize suç örgütü çökertildi
Tarım ve Orman Bakanlığı'na 1500 tarım işçisi alınacak
Tarım ve Orman Bakanlığı'na 1500 tarım işçisi alınacak
Alper Gezeravcı'ya yeni görev
Alper Gezeravcı'ya yeni görev
Kırmızı etin fiyatı 40 günde 60 lira arttı
Kırmızı etin fiyatı 40 günde 60 lira arttı
Kayıt dışı altın alarmı!
Kayıt dışı altın alarmı!
Acıyla baş etmeyi öğretiyorlar
Acıyla baş etmeyi öğretiyorlar
CHP'de 3'ü büyükşehir 4 il ile 11 ilçenin daha adayı beli oldu
CHP'de 3'ü büyükşehir 4 il ile 11 ilçenin daha adayı beli oldu
23 milyar dolarlık uçak satışında ikinci aşama! Öncelik kitlerin tesliminde
23 milyar dolarlık uçak satışında ikinci aşama! Öncelik kitlerin tesliminde
Antalya'yı sağanak vurdu! 5 ilçede okullar tatil edildi
Antalya'yı sağanak vurdu! 5 ilçede okullar tatil edildi
SSB açıkladı: Üniversiteli gençlere istihdam müjdesi
SSB açıkladı: Üniversiteli gençlere istihdam müjdesi
Bitcoin, Aralık 2021'den bu yana ilk defa 50 bin doları aştı
Bitcoin, Aralık 2021'den bu yana ilk defa 50 bin doları aştı
Türkiye'nin CDS'i 1 ayın en düşüğünde
Türkiye'nin CDS'i 1 ayın en düşüğünde
Silahlı saldırıda yaralanan Adana BB özel kalem vekili hayatını kaybetti
Silahlı saldırıda yaralanan Adana BB özel kalem vekili hayatını kaybetti
Erdoğan: 'Teröristan' kurulmasına izin vermeyeceğiz
Erdoğan: 'Teröristan' kurulmasına izin vermeyeceğiz
Borsa güne rekorla başladı, rekorla kapattı
Borsa güne rekorla başladı, rekorla kapattı
İnşaat ustası da artık karaborsada: 50 bin TL maaş var, eleman yok
İnşaat ustası da artık karaborsada: 50 bin TL maaş var, eleman yok
Türkiye'nin silahlı şiddet haritası açıklandı
Türkiye'nin silahlı şiddet haritası açıklandı
'İstiklal Caddesi' saldırısında 7 yıl ağırlaştırılmış müebbet istemi
'İstiklal Caddesi' saldırısında 7 yıl ağırlaştırılmış müebbet istemi
Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yı kabul etti
Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yı kabul etti
Merkez Bankası Başkanı Karahan, bankacılarla bir araya geldi
Merkez Bankası Başkanı Karahan, bankacılarla bir araya geldi
Dışişleri: Refah'ta artan saldırılardan çok büyük endişe duyuyoruz
Dışişleri: Refah'ta artan saldırılardan çok büyük endişe duyuyoruz
Türkiye'de elektronik seçim için ilk adım atıldı
Türkiye'de elektronik seçim için ilk adım atıldı
Bakan Şimşek'ten kira artışlarına ilişkin soru önergesine yanıt
Bakan Şimşek'ten kira artışlarına ilişkin soru önergesine yanıt
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıçtı
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıçtı
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Türkiye ekonomisine güven artıyor
Türkiye ekonomisine güven artıyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Antalya'yı sağanak vurdu! 5 ilçede okullar tatil edildi

Antalya'da dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle kırsal kesimde bulunan bazı ev ve iş yerlerini su bastı, bazı bölgelerde ulaşımda aksama yaşandı. Şiddetli yağış nedeniyle 5 ilçede ise eğitime 1 gün ara verildi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 13 Şubat 2024 07:14, Son Güncelleme : 13 Şubat 2024 09:27
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Antalya'da beklenen kuvvetli sağanak dün akşam saatlerinde başladı. Kent merkezinde etkili olmaya başlayan sağanak gece saatlerinde şiddetini artırdı, kırsal kesimlerde ise hayatı olumsuz etkiledi.

5 İLÇEDE EĞİTİME ARA

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi ve 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle 5 merkez ilçemizde Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa'da eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Yoğun yağış nedeniyle kent merkezindeki yollarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar ve araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Kırsal kesimlerdeki bazı mahallerde ev ve iş yerlerini su bastı, bazı bölgelerde ulaşımda aksama yaşandı.

ANTALYASPOR KAFİLESİ İNİŞ YAPAMADI

Antalyaspor kafilesini taşıyan uçak kuvvetli sağanak nedeniyle Antalya Havalimanı yerine Gazipaşa Havalimanı'na iniş yaptı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Samsunspor maçı dönüşü kafilemizi taşıyan uçak Antalya'daki olumsuz hava şartları nedeniyle Alanya Gazipaşa Havalimanı'na inmek zorunda kalmıştır. Kafilemiz, Gazipaşa'dan kara yolu ile Antalya'ya dönecektir" bilgisine yer verildi.

MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na göre ise ev, iş yerleri ve araçlarda yağış nedeniyle mahsur kalan çok sayıda kişi tahliye edildi. Bölgedeki çalışmalar sürüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber