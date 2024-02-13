Gürsel Tekin, CHP'den istifa etti
Gürsel Tekin, CHP'den istifa etti
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
Sponsorlu İçerik
AK Parti'de sıra belediye meclis üyesi adaylarında
AK Parti'de sıra belediye meclis üyesi adaylarında
ÖSYM Başkanı: Yapay zeka ile soru üreteceğiz
ÖSYM Başkanı: Yapay zeka ile soru üreteceğiz
7 organize suç örgütü çökertildi
7 organize suç örgütü çökertildi
Tarım ve Orman Bakanlığı'na 1500 tarım işçisi alınacak
Tarım ve Orman Bakanlığı'na 1500 tarım işçisi alınacak
Alper Gezeravcı'ya yeni görev
Alper Gezeravcı'ya yeni görev
Kırmızı etin fiyatı 40 günde 60 lira arttı
Kırmızı etin fiyatı 40 günde 60 lira arttı
Kayıt dışı altın alarmı!
Kayıt dışı altın alarmı!
Acıyla baş etmeyi öğretiyorlar
Acıyla baş etmeyi öğretiyorlar
CHP'de 3'ü büyükşehir 4 il ile 11 ilçenin daha adayı beli oldu
CHP'de 3'ü büyükşehir 4 il ile 11 ilçenin daha adayı beli oldu
23 milyar dolarlık uçak satışında ikinci aşama! Öncelik kitlerin tesliminde
23 milyar dolarlık uçak satışında ikinci aşama! Öncelik kitlerin tesliminde
Antalya'yı sağanak vurdu! 5 ilçede okullar tatil edildi
Antalya'yı sağanak vurdu! 5 ilçede okullar tatil edildi
SSB açıkladı: Üniversiteli gençlere istihdam müjdesi
SSB açıkladı: Üniversiteli gençlere istihdam müjdesi
Bitcoin, Aralık 2021'den bu yana ilk defa 50 bin doları aştı
Bitcoin, Aralık 2021'den bu yana ilk defa 50 bin doları aştı
Türkiye'nin CDS'i 1 ayın en düşüğünde
Türkiye'nin CDS'i 1 ayın en düşüğünde
Silahlı saldırıda yaralanan Adana BB özel kalem vekili hayatını kaybetti
Silahlı saldırıda yaralanan Adana BB özel kalem vekili hayatını kaybetti
Erdoğan: 'Teröristan' kurulmasına izin vermeyeceğiz
Erdoğan: 'Teröristan' kurulmasına izin vermeyeceğiz
Borsa güne rekorla başladı, rekorla kapattı
Borsa güne rekorla başladı, rekorla kapattı
İnşaat ustası da artık karaborsada: 50 bin TL maaş var, eleman yok
İnşaat ustası da artık karaborsada: 50 bin TL maaş var, eleman yok
Türkiye'nin silahlı şiddet haritası açıklandı
Türkiye'nin silahlı şiddet haritası açıklandı
'İstiklal Caddesi' saldırısında 7 yıl ağırlaştırılmış müebbet istemi
'İstiklal Caddesi' saldırısında 7 yıl ağırlaştırılmış müebbet istemi
Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yı kabul etti
Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yı kabul etti
Merkez Bankası Başkanı Karahan, bankacılarla bir araya geldi
Merkez Bankası Başkanı Karahan, bankacılarla bir araya geldi
Dışişleri: Refah'ta artan saldırılardan çok büyük endişe duyuyoruz
Dışişleri: Refah'ta artan saldırılardan çok büyük endişe duyuyoruz
Türkiye'de elektronik seçim için ilk adım atıldı
Türkiye'de elektronik seçim için ilk adım atıldı
Bakan Şimşek'ten kira artışlarına ilişkin soru önergesine yanıt
Bakan Şimşek'ten kira artışlarına ilişkin soru önergesine yanıt
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıçtı
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıçtı
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Türkiye ekonomisine güven artıyor
Türkiye ekonomisine güven artıyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

23 milyar dolarlık uçak satışında ikinci aşama! Öncelik kitlerin tesliminde

F-16'larda sözleşme süreci başladı. Teslimatın 2027'yi bulabileceği belirtiliyor. Ankara, hava üstünlüğünü kaybetmemek için kitlere öncelik verecek. İlk hedef modernizasyon kitlerinin Türkiye'de takılması.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 13 Şubat 2024 07:18, Son Güncelleme : 13 Şubat 2024 07:32
Yazdır
23 milyar dolarlık uçak satışında ikinci aşama! Öncelik kitlerin tesliminde

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ

Türkiye'nin ABD'den 40 adet Blok 70 F-16 savaş uçağı ve 79 modernizasyon kiti ile mühimmat, yazılım ve donanım alımını içeren yaklaşık 23 milyar dolarlık satış paketi, ABD Kongresi'nde itiraz süresinin problemsiz bitmesinin ardından onaylandı ve sözleşme süreci başladı. Şimdi ABD'li üretici firma ve Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yetkileri arasındaki sözleşme görüşmeleri başlayacak. Üretici firma Lockheed Martin'in bu ay içinde MSB'ye satışa ilişkin bir sözleşme sunması bekleniyor. Lockheed Martin'in elinde 140'tan fazla sipariş olduğu bu yüzden uçakların Türkiye'ye teslim edilmesinin 2027'yi bulabileceği belirtiliyor. Bu sebeple de Türkiye, elinde bulunan filosunu bir an önce yenilemek ve havadaki üstünlüğün korumak için öncelikli olarak modernizasyon kitlerinin teslim edilmesine odaklanmış durumda.

"TÜRKİYE'DE TAKILSIN"

Edinilen bilgiye göre Ankara, modernizasyon kitlerinin Türkiye'de yapılmasını istiyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterindeki Türk F16'larına entegre edilecek 79 modernizasyon kiti için bu konuda alt yapıya sahip Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) görev alması hedefleniyor. Tarafların bir araya gelmesiyle MSB yetkilerinin bu teklifi Lockheed Martin'e sunacağı belirtiliyor.

Sipariş yoğunluğu yaşayan firmanın da elini hafifletmesi açısından bu teklife sıcak bakması bekleniyor. TUSAŞ 1987-2012 yılları arasında, farklı konfigürasyonlarda 270 adet F-16 savaş uçağının montajını ve çok sayıda uçağın modernizasyonunu gerçekleştirmişti. TUSAŞ tesislerinde yürütülen Özgür-1 ve Özgür-2 Projeleri dahilinde halen Blok 30, Blok 40 ve Blok 50 tipi F16'ların modernizasyon işlemleri devam ediyor. Lockheed Martin yetkililerinin bu seçeneği değerlendirmek üzere, TUSAŞ'ın F-16 modernizasyon ve üretim hatlarını incelediği de ifade ediliyor. Uzmanlar ise ABD'de yapılacak modernizasyon işlemlerinin ilk aşamasını yerinde inceleyecek Türk mühendislerin bu işlemin devamını Türkiye'de gerçekleştirebileceğine dikkat çekti. Modernizasyon işlemlerinin 2025 yılında başlaması planlanıyor.

TESLİMAT 2027'DE

Satışın en önemli maddesi olan 40 adet Blok 70 F-16 savaş uçağının teslimatının ise hemen gerçekleşmeyebileceği belirtiliyor. Bahreyn, Slovakya, Tayvan, Bulgaristan ve Ürdün'ün sözleşmeleri çerçevesinde yaklaşık 140 adet F16-Blok 70 üretim için sıra bekliyor. Lockheed Martin'in aylık üretim kapasitesinin dört uçak olduğu ifade ediliyor. Hesaplamalara göre Türkiye'nin ilk yeni F-16 Blok 70 uçaklarının teslimatının 2027 ya da 2028 yılları arasında olması öngörülüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber