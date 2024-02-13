Bağcılar'da annesini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheli M.T.G'nin psikolojik rahatsızlığı bulunduğu, 2008 yılında 3 kez kayıp ihbarı olduğu için arandığı tespit edilmişti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Sebahat G'nin bıçaklanarak öldüğünü belirlemişti.

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