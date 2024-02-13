Bağcılar'da annesini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
Bağcılar'da, 74 yaşındaki annesini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Merkez Mahallesi 665. Sokak'ta bulunan evlerinde, annesi Sebahat G'yi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle polis ekiplerince yakalanan M.T.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "üstsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
- Olay
Merkez Mahallesi 665. Sokak'ta dün, Temel G evine geldiğinde eşi Sebahat G'yi (74) bıçaklanmış halde yerde yatar vaziyette, oğlu M.T.G'yi (41) ise annesinin başında bulmuştu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Sebahat G'nin bıçaklanarak öldüğünü belirlemişti.
Gözaltına alınan şüpheli M.T.G'nin psikolojik rahatsızlığı bulunduğu, 2008 yılında 3 kez kayıp ihbarı olduğu için arandığı tespit edilmişti.