CHP'de 3'ü büyükşehir 4 il ile 11 ilçenin daha adayı beli oldu

CHP'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için aday belirleme çalışmaları sürüyor.

CHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile Parti Meclisi (PM) toplantısı iki turlu olarak gerçekleştirildi.

Hatay ve İzmir'de adaylarda değişikliğe gidilmezken 3'ü büyükşehir olmak üzere 4 il ile 11 ilçede daha adaylar açıklandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Malatya Miletvekili Veli Ağbaba oldu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zekai Sana, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Molu olarak belirlendi. Depremin vurduğu iller arasında yer alan Adıyaman'da Abdurrahman Tutdere aday gösterildi.

İstanbul'da bulunan 39 ilçeden 28'i daha önce belirlenmişti. Toplantıda, 11 ilçenin daha adayı belli oldu. Kadıköy'ün de aralarında bulundu 6 ilçede mevcut belediye başkanları aday gösterilmedi. Kadıköy'de Mesut Kösedağ, Adalar'da Ali Ercan Akpolat, Avcılar'da Utku Caner Çaykara, Sarıyer'de Oktay Aksu, Bakırköy'de Ayşegül Ovalıoğlu ve Esenyurt'da Ali Gökmen aday gösterildi.

Ankara'da CHP'nin kalesi konumundaki Çankaya'da aday gösterilecek isim de belirlendi. İki dönemdir Çankaya Belediye Başkanlığı görevini yürüten Alper Taşdelen dönemi sona erdi. Taşdelen'in yerine Hüseyin Can Güner Çankaya'dan aday gösterildi.

4 ilin başkan adayları şöyle:

Malatya: Veli Ağbaba

Ordu: Zekai Sana

Kayseri: Murat Molu

Adıyaman: Abdurrahman Tutdere

İstanbul'un 8 ilçesinde adaylıkları açıklanan isimler;

Bakırköy: Ayşegül Ovalıoğlu

Kağıthane: Tonguç Çoban

Adalar: Ali Ercan Akpolat

Kadıköy: Mesut Kösedağ

Sarıyer: Oktay Aksu

Avcılar: Utku Caner Çaykara

Ümraniye: Aykut Erdoğdu

Esenyurt: Ali Gökmen

Ankara'nın Çankaya adayı ise Hüseyin Can Güner oldu.

Aydın Didim: Hatice Gencay

Adana Seyhan: Oya Tekin

Adana Yüreğir: Nurettin Tanış