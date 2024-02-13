Acıyla baş etmeyi öğretiyorlar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 Şubat depremlerinin ardından, afetten etkilenen bölgelere 10 ile 21 bin 569 öğretmen atadı. Barınma talebi olan öğretmenler için konteynerler hazırlandı. Bu kapsamda toplam 11 bin 76 konteyner öğretmenlerin hizmetine sunuldu. Deprem bölgesinde çalışan öğretmenler Yeni Şafak'a konuştu.

ŞARTLARI GÖZE ALDIK

Kimya Öğretmeni Hüseyin Maltepe, "Çocuklarda psikolojik yorgunluk var. Buraya bölgenin şartlarını göze alarak geldik. Onlara faydalı olmak istiyoruz. Deprem nedeniyle geçen senenin ikinci dönemi tamamen gitti. Derdimiz bu dönem dersleri erken bitirip, kaybedilen kısmı telafi etmek" dedi. Konteyner hayatına uyum sağladıklarını söyleyen Maltepe, "Bazen iki konteyner arasında toplanıp kahvaltı yapıyoruz. Tüm öğretmenler komşuyuz. Projeksiyon cihazı aldık. Hep birlikte film izliyor, oyunlar oynuyoruz" diye anlattı.

EN ÖNEMLİ ŞEY EMPATİ

Depremin ardından bölgeye gönüllü gelen Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Bayram Onur Ateş, "Psikolojik danışmanlıkta en önemli şey empati. Depremi yaşamış birisi olarak, öğrencilerle daha kolay iletişim kurabileceğimi düşündüm. Annesini, babasını kaybeden öğrencilerimiz var. Çocuklar için bir kalemini kaybetmek bile yeterince travmatik bir durumken, evlerini kaybettiler. Elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

ANNE ÖZLEMİNİ ŞİİRLE ANLATIYOR

İlk tercihinin deprem bölgesi olduğunu belirten Beden Eğitimi Öğretmeni Anıl Berkan Kılıçsallayan da öğrencilerde odaklanma sorunu olduğunu ifade etti. Çocukları futbol, basketbol gibi branşlara yönlendirerek motive etmeye çalıştıklarını söyleyen Kılıçsallayan, afetin etkilerini silmek için çocukları spora yönlendirdiklerinin altını çizdi.

ANNE ÖZLEMİNİ ŞİİRLE ANLATIYOR

Bazı öğrencilerinin kendisini şiir ile ifade ettiğini dile getiren Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Bekir Doğan ise şunları söyledi: "Annesini kaybeden bir öğrencim var. Şiir yazmasını istediğimde annesine özlemini ifade eden şiirler yazıp getiriyor. Duygularını bir şekilde dışa vurmaları son derece önemli. Benim yerine geldiğim öğretmenleri depremde vefat etti. Bu da ağır bir durum. Çok seviyorlar." öğretmen-lerini, ondan bahsederken gözleri doluyor."

BÖLGEYE 62,6 MILYAR TL'LİK PROJE

45 bin dersliği hizmet verdiği 11 ilde, yaklaşık proje bedeli 62,6 milyar TL olan toplam 22 bin 39 derslik inşası planlandı. Bu derslikler içerisindeki yaklaşık 5,5 milyar TL proje bedeline sahip toplam 2 bin 571 derslik tamamlanarak yeni eğitim-öğretim döneminde hizmete açıldı. Kalan derslikler için çalışmalar devam ediyor.

8 PREFABRIK OKUL, 88 DERSLIK

Gaziantep ilçe ve köylerdeki okul ve kurumlardan hafif hasarlıların bakım işlemleri, ağır hasarlı olanların ise yıkım işlemleri tamamlandı. Bu kapsamda 127 okul yıkılırken, 650 okulun onarımı bitti. 44 okul ve eklentilerle ilgili süreç devam ediyor. Hayırseverler ise 8 prefabrik okul ve 88 derslik yaptırdı.