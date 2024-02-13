AYM, akademisyenlere verilen bir cezayı iptal etti



Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun disiplin hükümleriyle ilgili 53 üncü maddesinde 7243 sayılı Kanunla bazı düzenlemelere gidilerek akademisyenlere uygulanan disiplin cezaları gözden geçirilmişti.

Anayasa Mahkemesine bazı disiplin cezalarının Anayasaya aykırılığı iddiasıyla yapılan başvuru üzerine ilgili Mahkeme tarafından 2547 sayılı Kanunun 53/b-2-t maddesinde KINAMA'ya karşılık gelen; "Taşıdığı sıfatın gerektirdiği özen yükümlülüğüne aykırı, genel ahlak ve edep dışı tutum ve davranışlarda bulunmak." cezasının İPTALİNE karar verilmiştir.

İlgili Mahkeme, öğretim elemanının görevi dışında, mesleki hayatıyla ilişkisi olmayan veya kamu hizmetinin iyi ve düzenli şekilde sunulmasına herhangi bir etkisi olmayan mahremiyet alanı kapsamındaki özel yaşamına konu tutum ve davranışlarının da disiplin cezasına imkan tanınmasının özel hayatına saygı hakkı bağlamında Anasaya'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesine hükmetmiştir.

Bununla birlikte, ilgili Mahkeme 2547 sayılı Kanunda bazı disiplin hükümlerinin iptali ile ilgili talepler Anayasa'ya aykırı görülmezken, ilgili Kanunun ek 11 inci maddesine vakıf yükseköğretim kurumlarının faaliyet izinlerine dair düzenlenen onbirinci ve ondördüncü fıkralarının da iptaline karar verilmiştir.





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