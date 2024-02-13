Kenan İmirzalıoğlu Filistin halkıyla ilgili bilinen bir yanlışı düzeltip katil İsrail'i hedef aldı!

Bella Hadid ile Gigi Hadid kardeşler var ya, onların babaları Filistinli. Dedeleri, Filistin limanına gelen iki Yahudi aileye kucak açıyor, o arada hamile olan anneanneleri bebeğini doğurmak için kendi ailesinin yanına gidiyor. Fakat tekrar döndüklerinde evlerine giremiyorlar. Evlerine aldıkları, besledikleri, misafir ettikleri aileler, evi işgal etmişler. Kadın 9 günlük bebeğine evden battaniye almak istemiş, onu bile vermemişler...

İnsanın vicdanını, duygularını çok zorlayan bir süreçten geçiriyoruz. Orada ciddi bir direniş var. İnşallah bütün dünyanın da ayaklanmasıyla bu durum bir an evvel son bulur. Devletler bu konuda sessiz kalabiliyor, kendi politikalarına göre davranıyorlar, çünkü parayla herkesin başka bir ilişkisi var ama artık dünya insanları bu işe karşı çıkmaya başladı.



Önceden açık hava hapishanesiydi Gazze, şimdi sürekli bombalanan hapishaneye döndü. İnşallah bu vahşilik bu canilik ortadan kalkar. Göz göre göre çocuklara, kadınlara zulmediliyor. Buna karşı çıkanlar işinden ediliyor. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Düşünce, fikir, basın özgürlüğü derken en büyük sansürü yaşıyoruz.



'HERKES İMİRZALIOĞLU KADAR YÜREKLİ OLSA'

Konuşma sonrası Kenan İmirzalıoğlu'na sosyal medyada tebrik mesajları yağdı...

ÖZCAN ÜNAL: "Deli Yürek Kenan İmirzalıoğlu, Filistin davası ancak bu kadar güzel anlatılırdı. Çok içten ve doğru. Tebrik ederim."

JAMAL: "İnsanlığına şapka çıkarıyorum, adamsın sen."

MEHMET: "Yüreğine sağlık, keşke bütün sanatçılar senin gibi delikanlı olsa ve inşallah tüm devletler artık bunu görüp somut adımlar atarlar."



ELİF KIZILIRMAK: "Gazze demeden çocuklar ölüyor diyenler, Filistin diyemeden dünya barışı olsun diyenler, İsrail demeden savaş var diyenlere inat ne güzel anlatıyor Kenan İmirzalıoğlu, sen kralsın."

GÜLŞEN: "Helal olsun sana. Cahiller iyi dinlesin, belki bir şeyler öğrenirler."



M. HİLAL: "Kenan İmirzalıoğlu helal olsun size. O kadar insan susarken, Filistin toprak sattı diyenler alkışlanıp aydın diye nitelendirilirken, milyonlar önünde şu cümleleri etmeniz o kadar değerli ki."

HATİCE AYHAN: Filistinliler topraklarını sattı diyerek algı yapanlar iyi izleyin. Demek ki neymiş, satılan toprak Filistin'in yüzde 1'imiş sadece.