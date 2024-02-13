İzmir'de FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) tarafından yürütülen soruşturmada, dijital verilerin incelenmesi ve teknik takip sonucu FETÖ'nün İzmir ili güncel yapılanması içerisinde oldukları suçlamasıyla 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda zanlılardan 4'ü yakalandı, birinin yurt dışında olduğu belirlendi. 1 şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Adreslerdeki aramalarda bulunan 4 cep telefonu ve SIM kart ile bir dizüstü bilgisayara el konuldu.