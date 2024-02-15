Selçuk Üniversitesinden keyfi sınav süreci!

Selçuk Üniversitesi tarafından 1 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilan metnine göre; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odyometri Programına başvuracak adaylarda "Lisans eğitimini Odyoloji bölümünde yapmış olmak. Yüksek Lisans eğitimini Odyoloji Anabilim Dalında yapmış olmak. Belgelemek kaydı ile alanında en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak." şartı aranmıştır.

Söz konusu ilanın ön değerlendirme sonuçları 28 Aralık 2023 tarihinde açıklanmıştır. Buna göre ilgili kadroya 18 kişi başvuru yapmış, bunlardan yedisi 4 Ocak 2024 tarihinde yazılı sınava davet edilmiştir.

İlgili adaylar belirtilen tarihte sınava katılarak uzunca bir süre sınav sonucunun açıklanması için bekleyişte kalmıştır.

9 Şubat 2024 tarihinde Selçuk Üniversitesi tarafından yeniden yapılan bir duyuruya göre, ilgili program için yapılan sınavın TEKRARLANACAĞI ifade edilmiştir. Sınavın 20 Şubat 2024 tarihinde aynı adaylarla yeniden gerçekleştirileceği ve bu duyurunun tebligat yerine geçeceği belirtilmiştir.

"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak yürütülmesi gereken öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi sınav işlemlerinde sınavın tekrarına dair bir düzenleme bulunmamaktadır.

Şayet idarenin kusurundan kaynaklı bir durum varsa, ilgili üniversite bu durumu adaylarla genel geçer bir ifadeyle değil, sınavın yenilenmesine ve adayların farklı illerden yeniden maddi ve manevi zahmetle katlanması gereken bu duruma dair kapsamlı bir açıklama yapmalıdır.

Sınavın hangi sebepten TEKRARLANACAĞI kamuoyuyla paylaşılmalıdır.

Selçuk Üniversitesinin oldukça keyfi ve adaylarla bilgi paylaşmayarak yürüttüğü bu süreç kamuda iyi yönetim ilkelerinin yakınından geçmemektedir.

Umarız, üniversite tekrarladığı bu sınavı objektif bir şekilde tamamlayarak yeniden sınava gelebilecek adayların hakkını teslim eder.

