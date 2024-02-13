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Brent petrolün varil fiyatı 82,16 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82,16 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2024 09:47, Son Güncelleme : 13 Şubat 2024 09:48
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Brent petrolün varil fiyatı 82,16 dolar

Dün 82,19 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,20 artışla 82,16 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,14 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranları görünümünü şekillendirmeye ve faiz indirimlerinin zamanlamasını belirlemeye yardımcı olması beklenen ABD enflasyon raporu öncesinde yükseldi.

Yatırımcıların gün içinde yayımlanacak ocak ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi'ni bekliyor. Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de son dönemde açıklanan veriler, ülke ekonomisinin iyiye gittiğine işaret ederek petrol fiyatlarının da yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Kızıldeniz'de devam eden gerginliğin küresel petrol arzını sekteye uğratabileceği endişesi fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Petrol kaynaklarının çoğunun bulunduğu Orta Doğu'da çatışmanın diğer bölgelere de yayılabileceği endişesi fiyatları yukarı yönlü hareketlendiriyor.

Dün Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait "Star Iris" gemisini deniz füzeleriyle vurduklarını duyurdu. ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki saldırılarına karşılık vermekte tereddüt etmeyeceklerini belirten Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Kızıldeniz'den geçen ABD ve İngiliz gemilerinin kendileri için "meşru hedefler" olduğunu yineledi.

Hafta sonu ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'deki İran destekli Husilere ait patlayıcı yüklü insansız su üstü araçlarına ve gemisavar seyir füzelerine yönelik 2 saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Brent petrolde gün içinde teknik olarak 83,07 ile 83,95 dolar aralığının direnç, 80,23 ile 79,69 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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